Tercer tiroteo en Almería en una semana: un herido grave por arma de fuego en una disputa entre grupos en Pechina

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LO ESENCIAL Las claves Un nuevo tiroteo en Pechina (Almería) deja un herido grave por arma de fuego y varios leves tras un enfrentamiento entre grupos. Se trata del tercer tiroteo registrado en la provincia de Almería en solo una semana y el segundo en menos de 24 horas. La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso por el homicidio a tiros de un hombre en el barrio de Pescadería, vinculado al tráfico de drogas. Continúa la investigación sin detenidos por el asesinato a tiros de Antonio Santiago, empleado de limpieza abordado junto a su coche en un polígono.

Nuevo tiroteo en Almería, el tercero ya esta semana y el segundo en menos de 24 horas. En esta ocasión, hay un herido grave por arma de fuego y varios heridos leves por determinar en un enfrentamiento entre varios grupos en la localidad almeriense de Pechina en la madrugada de este viernes.

Tal y como ha concretado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, se trata de un nuevo enfrentamiento con armas de fuego en la provincia almeriense, tras el acontecido en el barrio de la Pescadería de la capital de la provincia, saldado con una detención hasta el momento.

En contexto, se trata de un tiroteo que se ha producido en el marco de enfrentamiento entre diversos grupos, aún sin conocimiento de detenciones de integrantes de los mismos.

Un detenido en el homicidio con arma de fuego de un hombre en Pescadería

Uno de los autores del homicidio acaecido durante la mañana del pasado viernes 16 de octubre en el barrio almeriense de Pescadería ha sido detenido por la Policía Nacional unas horas después del suceso.

Al mismo tiempo los investigadores estrechan el cerco sobre el otro sospechoso, tal y como ha precisado el Cuerpo en un mensaje difundido a los medios.

Asimismo, según apuntan las primeras pesquisas, la muerte, producida por el impacto de la bala de un arma de fuego en el cuello de la víctima, estaría relacionada con el tráfico de drogas en la zona.

Abordado junto a su coche

Esta misma semana, el miércoles 14 de octubre, asesinaron a tiros a Antonio Santiago Santiago, trabajador del servicio municipal de limpieza de Almería, en el polígono industrial del Sector 20. Por ese crimen todavía no se han practicado detenciones.

Los hechos ocurrieron sobre las 5.30 horas de la madrugada del pasado miércoles. Antonio Santiago acababa de terminar su turno y salía de las instalaciones del punto limpio del polígono en dirección a su vehículo.

En ese momento, según fuentes policiales citadas por Europa Press, fue abordado y recibió varios disparos junto a su coche. El autor habría huido del lugar.