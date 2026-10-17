El mapa de avisos por lluvias de la Aemet en Almería. Aemet

Alerta roja por fuertes lluvias en Almería: la Junta envía un mensaje Es-Alert a los vecinos de Poniente y la capital

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa el aviso rojo por fuertes lluvias en la capital de Almería y la comarca de Poniente, con previsión de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. La Junta de Andalucía ha enviado una alerta masiva Es-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas y ha elevado el Plan de Emergencias a fase de emergencia. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de cauces o zonas anegadas y permanecer cerca de lugares elevados. Toda la provincia se mantiene además bajo avisos naranja y amarillo por fuertes precipitaciones, tormentas y posible granizo hasta la medianoche.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso por lluvias en la comarca de Poniente y la capital de la provincia de Almería. Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha remitido un mensaje masivo a los móviles de la zona afectada por el aviso.

Los expertos prevén que se puedan registrar fuertes precipitaciones que alcancen hasta los 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

Junto al mensaje Es-Alert, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones a fase de emergencia, situación operativa 1.

Nos llegan algunos vídeos de la zona de El Ejido donde las precipitaciones han superado el umbral de aviso rojo 🛑 También lloviendo con intensidad en zonas de Cartagena y Fuente Álamo https://t.co/WOb47CPNDT https://t.co/tSrvp12PMo — AMETSE (@MeteoSE) October 17, 2026

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Sanz ha informado que, ante el riesgo de posibles inundaciones y afectaciones sobre el terreno, se ha mandado un Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona afectada.

Asimismo, ha pedido evitar los desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas anegadas ni cauces y estar cerca de zonas elevadas en caso de emergencia.

El aviso rojo señalado por la Aemet se produce hasta las 17.00 horas de este sábado, en concreto, a los alrededores del municipio almeriense de El Ejido.

Con posterioridad, la alerta pasa a naranja hasta el final del día con una precipitación esperada de cien litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet ha precisado que estos acumulados "se podrán alcanzar en pocas horas".

La provincia de Almería también cuenta con aviso naranja por fuertes lluvias en las comarcas del Poniente, Levante almeriense y Almería capital, desde las 12.00 horas de la mañana y la medianoche.

En estas ubicaciones, se espera que las lluvias provoquen una precipitación acumulada de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Dentro de esta misma provincia se tendrá activado también el nivel amarillo por lluvias y tormentas, acompañadas de granizo, durante este sábado.

Esta alerta afectará a las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12.00 horas y las 00,00 horas de la madrugada.

En las ubicaciones de Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.