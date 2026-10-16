Profesores, guías culturales y estudiantes: Adelante Andalucía apuesta por "caras nuevas" sin carrera política en sus papeletas

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LO ESENCIAL Las claves Adelante Andalucía presenta sus candidatos al Congreso para las elecciones generales por las ocho provincias andaluzas. La formación apuesta por perfiles sin carrera política previa ni cargos institucionales, compuestos por siete mujeres y un hombre. Entre las cabezas de lista figuran profesionales de la enseñanza, la sanidad, el trabajo social, la ingeniería y los derechos humanos. El portavoz José Ignacio García defiende la necesidad de una 'izquierda nueva' y 'caras frescas' para representar a la clase trabajadora.

Adelante Andalucía ha dado a conocer este viernes los nombres de los candidatos que van a encabezar las listas al Congreso de los Diputados con las que va a concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por las ocho provincias andaluzas.

Son siete mujeres y un hombre que coinciden en ser, según el partido, "caras nuevas" sin trayectoria institucional previa en el mundo de la política.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha convocado a los medios de comunicación a partir de las 11,00 horas de la mañana de este viernes en Cádiz para presentar a los cabezas de lista de su formación, pero ha avanzado sus nombres a través de un vídeo en la red social 'X'.

De este modo, Tania Ferre, profesora interina, será la cabeza de lista por Almería; María Sánchez, que es ingeniera del metal, encabezará la lista por Cádiz; Carmen Sánchez, guía cultural, será la número uno por Córdoba, y María Alcantud, estudiante, hará lo propio por Granada.

En Huelva, la cabeza de lista será Carmen Martín, trabajadora de ayuda a domicilio; en Jaén, Silvia Cano, que es sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS); en Málaga, la profesora de Biología Ana Jiménez, y en Sevilla el número uno de la candidatura de Adelante será el abogado especializado en Derechos humanos Luis de los Santos.

José Ignacio García defiende que "se necesitan caras nuevas y salir de los de siempre", y que, "para parar a la derecha", "lo más importante" que se necesita es "una izquierda nueva".

Siete mujeres y un hombre

"En Adelante Andalucía cumplimos", reivindica el portavoz, que defiende que su formación apuesta por "caras nuevas, aire fresco, ilusión, experiencia", por la "clase trabajadora y mucha Andalucía".

García ha subrayado que "son siete mujeres y un hombre" los cabezas de lista, "ocho andaluzas de clase trabajadora, ocho andalucistas" que, según augura, serán "leonas andaluzas en el Congreso".

"Dicen que poca gente los conoce porque son nuevos", continúa José Ignacio García para apostillar a renglón seguido que "a lo mejor eso es lo que necesitamos", y en esa línea subraya que entre los candidatos "no hay políticos profesionales que van de un cargo a otro".

"Esto es otra cosa. Aquí hay un pueblo dispuesto a la lucha", remarca. Y añade: "Este 29 de noviembre, con Adelante Andalucía, le paramos los pies a la derecha y a la extrema derecha".