Segundo tiroteo en Almería en una semana: investigan la muerte de un hombre en el barrio de Pescadería

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre tras escucharse disparos en el barrio de Pescadería, en Almería. El suceso ocurre solo dos días después del asesinato a tiros de Antonio Santiago, empleado del servicio de limpieza, en un polígono industrial. Antonio Santiago era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años por el brutal crimen de la niña Montserrat Fajardo en 2002 y recientemente excarcelada. Las autoridades mantienen la investigación bajo secreto y, por el momento, no han confirmado relación entre ambos crímenes ni detenciones.

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida este viernes en el barrio de Pescadería, en Almería capital. En la zona se han escuchado disparos y, por el momento, no se han confirmado las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes policiales han indicado que la investigación está en marcha y que todavía no se ha procedido al levantamiento del cadáver. Las actuaciones estarán bajo secreto y habrá que esperar, al menos, a los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

El suceso se produce dos días después del asesinato a tiros de Antonio Santiago Santiago, trabajador del servicio municipal de limpieza de Almería, en el polígono industrial del Sector 20. Por ese crimen todavía no se han practicado detenciones.

Abordado junto a su coche

Los hechos ocurrieron sobre las 5.30 horas de la madrugada del miércoles 14 de octubre. Antonio Santiago acababa de terminar su turno y salía de las instalaciones del punto limpio del polígono en dirección a su vehículo.

En ese momento, según fuentes policiales citadas por Europa Press, fue abordado y recibió varios disparos junto a su coche. El autor habría huido del lugar.

La primera alerta que recibieron los servicios policiales avisaba de la presencia de un hombre muerto en plena calle, a la altura de Urbasur, después de escucharse detonaciones en la zona. Poco después, una segunda llamada informó de que otra persona había sido encañonada por un individuo que se marchaba del lugar.

Los agentes desplazados hasta el polígono comprobaron los hechos y activaron el protocolo por muerte violenta. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del asesinato, determinar quién lo cometió y localizar a los posibles responsables.

Sin confirmar un ajuste de cuentas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, confirmó ante los medios la identidad del fallecido y pidió cautela mientras avanzan las pesquisas. Por ahora se desconoce el móvil del crimen y Martín evitó confirmar que pueda tratarse de un ajuste de cuentas.

El subdelegado insistió en que “habrá que esperar a que avance la investigación y se esclarezcan los hechos” y reclamó “máxima discreción” para facilitar el trabajo policial y aclarar las posibles circunstancias conectadas con el asesinato.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que Antonio Santiago era el único familiar de Juana Santiago que todavía residía en Almería. No está confirmado que ese parentesco guarde relación con el ataque ni que exista un vínculo entre el crimen de 2002 y el de este miércoles.

El crimen de Montserrat Fajardo

Juana Santiago fue condenada a 23 años de prisión por el asesinato de Montserrat Fajardo, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado en 2002 dentro de una caja de cartón en la calle Sierra de Monteagud, en el barrio almeriense de Piedras Redondas.

La Audiencia Provincial de Almería dictó sentencia en 2005, tras un juicio con jurado popular en el que también fueron condenados otros dos familiares.

El caso estuvo marcado por la violencia con la que fue asesinada la menor, que presentaba 36 puñaladas y quemaduras por ácido sulfúrico en alrededor del 80% del cuerpo. Los hechos se produjeron en un contexto de desavenencias familiares.

Juana Santiago salió de prisión hace aproximadamente dos meses, después de cumplir la pena impuesta. Las autoridades no han establecido por ahora ninguna relación entre su excarcelación y la muerte de su hermano.