María Jesús Montero y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis hablan en presencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Europa Press

Gómez de Celis encabeza la lista del PSOE al Congreso por Sevilla y el ministro Albares va de 'paracaidista' por Cádiz

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LO ESENCIAL Las claves Alfonso Rodríguez Gómez de Celis encabeza la lista del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados, relevando a María Jesús Montero. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, será el número uno por Cádiz, sustituyendo a Fernando Grande-Marlaska. Únicamente las provincias de Huelva y Jaén repiten sus cabezas de lista para el Congreso en relación con los anteriores comicios. Los comités provinciales del PSOE-A aprueban unas listas al Senado donde los secretarios generales provinciales copan las primeras posiciones.

El actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, encabezará la lista por Sevilla a la Cámara Baja en las próximas elecciones.

Los comités provinciales del PSOE-A han aprobado este miércoles las propuestas de candidaturas al Congreso y al Senado, que tendrán que ser refrendadas por la Comisión Ejecutiva este jueves y el sábado por el Comité Federal.

Afín a Sánchez, Celis ya fue segundo en la lista provincial en 2023. Ahora releva a María Jesús Montero como cabeza de lista, después de que la secretaria general de los socialistas andaluces y actual senadora confirmara que no irá al Congreso.

Al sevillano le acompañarán como 'número 2' la diputada Carmen Castilla y como '3' el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, nacido en Madrid, ocupará el puesto principal por Cádiz en las papeletas, relevando así al también ministro Fernando Grande-Marlaska, 'número uno' en las elecciones de julio de 2023.

Albares será el único miembro del Gobierno en las listas provinciales después de que el titular de Agricultura, Luis Planas, renunciara a encabezar Córdoba. Será sustituido por el diputado Alberto Mayoral, que ya fue tercero en la lista de las anteriores elecciones.

En Málaga, figurará como cabeza de José Bernal, secretario de Organización del PSOE provincial, diputado provincial y concejal en Marbella. Sustituye a la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, diputada nacional y concejala en Torrox, Mari Nieves Ramírez, quien pasa al puesto cuarto.

Por su parte en Granada, encabezará la lista la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, mientras que en Almería lo hará la secretaria adjunta a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Anabel Mateos.

Solo dos provincias repiten cabeza de lista con respecto a las anteriores elecciones: Huelva, con el diputado Gabriel Cruz, y Jaén, con Juan Francisco Serrano.

Un Senado de secretarios provinciales

Para el Senado, María Jesús Montero ha querido que los secretarios generales provinciales sin otras atribuciones ocupen los puestos cabeceros en las listas.

Este criterio se sigue en Cádiz, Granada, Almería, Córdoba y Huelva, donde 'abrirán' papeleta Juan Carlos Ruiz Boix, Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, José María Martín, Rafi Crespín y María Eugenia Limón.

Por Jaén repite como número uno para el Senado José Latorre; en Málaga, el exdiputado provincial y ex portavoz socialista en Fuengirola, Javier García León, encabeza la lista; y en Sevilla la liderará la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar.