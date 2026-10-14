El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control en el Parlamento andaluz. Europa Press

Ultimátum de Juanma Moreno al alcalde de Algeciras: si no dimite, la moción de censura se registrará en esta semana

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno exige la dimisión de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras investigado por presunta agresión sexual, o el PP registrará una moción de censura esta misma semana. El PP andaluz busca mantener la Alcaldía con otro candidato popular y abre la puerta al apoyo del PSOE y Vox para restablecer la normalidad institucional. Los populares afirman haber actuado en menos de 48 horas tras recibir las denuncias de las víctimas, habiendo suspendido ya al regidor de militancia. El PSOE acusa a Moreno Bonilla de encubrir el caso durante dos años y lo compara abiertamente con el 'caso Nevenka'.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado un ultimátum desde Bruselas al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, denunciado por una presunta agresión sexual.

"Si no dimite, la moción de censura será presentada de manera inmediata en esta misma semana", ha señalado el presidente del PP andaluz desde Bruselas.

Según Moreno, el partido ha actuado cuando ha habido denuncia y ante cualquier sospecha que pueda suponer un perjuicio ante las mujeres y un ataque a su integridad.

Primero lo hizo suspendiendo a Landaluce de militancia y, desde hace unos días, quitándole los apoyos de 12 concejales de los 15 que tiene el PP en el Ayuntamiento y pidiéndole su dimisión.

A su juicio, con esta moción de censura el PP busca respetar el interés general de los ciudadanos y la mayoría social que salió de la jornada en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023.

"Esto significa que tiene que haber un alcalde del PP, algo que sí respeta a Vox, que ha dicho que no tiene ningún interés en entrar en el Gobierno, lo cual facilita, por así decirlo, esa posibilidad", ha subrayado el presidente andaluz.

En este sentido, también le ha lanzado un mensaje al PSOE: "Si se quiere sumar también el PSOE a la moción, no hay ningún problema, aquí lo que se trata es de restablecer la normalidad institucional al Ayuntamiento de Algeciras lo antes posible".

Desde el PP andaluz son conscientes de que su salida podría dar al traste con la victoria en votos del PP en Cádiz y complicarle la Diputación, donde empata a escaños con el PSOE.

Ya que, realmente, todo depende no solo de si Landaluce renuncia a la Alcaldía, como pretenden los 'populares', sino de si desiste además de su idea de presentarse por libre a los comicios.

Actuación en "menos de 48 horas"

Solo en una cosa están de acuerdo todos los partidos: el alcalde Algeciras debe abandonar su puesto. A partir de ahí, el debate está en si llega tarde o no la salida de José Ignacio Landaluce.

Mientras que los 'populares' defienden su velocidad de reflejos, con una actuación "en menos de 48 horas", la izquierda denuncia "encubrimiento" durante dos años al regidor.

Para el PP, "se está yendo todo lo rápido que se puede" para forzar la dimisión de Landaluce o, en su caso, desalojarlo con una moción de censura.

Toni Martín, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, ha señalado este miércoles que las dos denunciantes se pusieron en contacto con el PP de Cádiz "durante el puente".

En menos de 48 horas, añade, "se les ha dado cobertura de todo tipo, se ha hablado con el alcalde pidiéndole que dimita y advirtiéndole de que los concejales del gobierno se marcharían".

Un nuevo 'caso Nevenka', dice el PSOE

No opina ni mucho menos igual el PSOE, quien denuncia un "encubrimiento" de dos años al alcalde algecireño, militante 'popular' desde 1984 a 2025 y regidor desde 2011.

María Márquez, portavoz adjunta de los socialistas en el Parlamento, no duda en hablar del caso Landaluce como el "caso Nevenka de Moreno Bonilla".

"Hace dos años de las primeras denuncias de mujeres", ha recordado, "y hace un año preguntamos al presidente en sesión de control y dio la callada por respuesta".

El PP recuerda que esas "primeras denuncias" de 2024 no llegaron a sede judicial y fue el PSOE el que lo llevó a los juzgados para posteriormente ser "archivada por el Tribunal Supremo".

"Ahora es una circunstancia distinta, las afectadas se han puesto en contacto con el PP y han explicado al presidente del de Cádiz lo que ha sucedido", señala Toni Martín.