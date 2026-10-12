Moreno pide en Bruselas adaptar el presupuesto de la UE a las regiones y a retos como Ceuta o la vivienda

Defiende que la política de cohesión y la PAC no son caridad sino inversión para el futuro, destacando el impulso que los fondos europeos han dado a Andalucía.

Moreno ha reclamado el apoyo europeo ante la presión migratoria en Ceuta, señalando que la ciudad es frontera del sur de la Unión y que protegerla es proteger a Europa.

El presidente andaluz advierte que la desafección ciudadana hacia la UE aumenta cuando la administración europea se aleja de los territorios y no cuenta con las regiones.

Juanma Moreno ha solicitado en Bruselas que el presupuesto de la UE se adapte a las necesidades de las regiones y a retos como la vivienda o las catástrofes naturales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha pedido en Bruselas que el Presupuesto de la UE, actualmente en elaboración, se adapte a las regiones y a nuevos retos como “la invasión” de Ceuta, la vivienda, incendios y catástrofes naturales.

Como co-presidente del Comité Europeo de las Regiones, Moreno ha intervenido en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, en Bruselas.

En este foro ha reivindicado la importancia de reforzar el papel de las regiones, como administración cercana al ciudadano, en la construcción de Europa y para evitar el riesgo de la “desafección” de los ciudadanos que alienta a los extremismos.

Moreno ha destacado el esfuerzo de la presidencia irlandesa por alcanzar un acuerdo en el Presupuesto, si bien ha advertido de que "este debate no es solo una cuestión de cifras", sino de "ambición europea".

Al respecto, el presidente andaluz ha indicado que la propuesta planteada "sigue sin responder plenamente a los desafíos que tenemos por delante".

Cercanía

Moreno ha animado a preguntarse "qué Europa queremos construir", si una "donde las decisiones se alejen cada vez más de los ciudadanos", o una Europa que "confía en sus territorios, y donde regiones y ciudades" participen "en la toma de decisiones”.

"Cuando Europa pierde presencia en el terreno, los ciudadanos dejan de percibir el proyecto europeo en su vida cotidiana", y "entonces es cuando empieza a aumentar la desafección por Europa”, ha dicho.

Y esa situación, ha remarcado “alimenta la frustración, la polarización, los extremismos que cuestionan los propios fundamentos de la construcción europea", ha advertido.

"Necesitamos más Europa, pero una Europa más cercana, más presente en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región", ha manifestado el presidente andaluz.

Moreno también ha sostenido que "una Europa ambiciosa no es una Europa que tenga que elegir entre nuevas prioridades y políticas tradicionales", sino que es "una Europa capaz de responder a los nuevos desafíos sin renunciar a aquello que sabemos que funciona".

"Si queremos una Europa fuerte en el mundo, hay que asegurar que ninguna región ni ninguna ciudad se quede atrás, porque cuando avanzan nuestras regiones y nuestras ciudades, avanza Europa", ha sentenciado el presidente andaluz.

Invasión de Ceuta

Y se ha referido a desafíos como la guerra de Ucrania o “la propia presión migratoria", y en ese punto ha aludido a la ciudad de Ceuta.

Moreno ha subrayado que la ciudad española es "frontera exterior del sur de la Unión Europea, y ha vivido una invasión".

"Los ceutíes necesitan sentir que Europa está a su lado, porque proteger Ceuta también es proteger a Europa", ha insistido en el Comité de las Regiones.

Juanma Moreno durante su intervención en el Comité de las Regiones. EFE

Moreno también ha señalado "retos" como el de "la competencia económica global" y "el acceso a una vivienda", que ha originado en España "un fuerte e intenso malestar".

Tras aludir también a cuestiones como "los incendios, las inundaciones, las sequías que cada vez nos golpean con más dureza en cada uno de nuestros territorios", Moreno ha señalado que "son desafíos enormes, pero también son grandes oportunidades".

En ese punto, ha defendido que hay que "adaptar" el presupuesto de la UE "para responder a estas nuevas realidades", pero ha apostillado que "adaptar no significa olvidar, modernizar no significa recentralizar, y simplificar no significa apartar a quienes gestionan los problemas sobre el terreno".

“La experiencia nos dice que los grandes objetivos europeos sólo tienen éxito cuando se aplican a nivel local y regional", ha indicado.

PAC

En ese punto, ha valorado que, "durante décadas, la política de cohesión, la Política Agraria Común y el mercado único han hecho de Europa una Europa más próspera, más competitiva, más resiliente", y ha proclamado que esas "no son políticas del pasado", sino "parte de la solución de nuestro futuro".

Así, Moreno ha puesto a Andalucía como ejemplo del uso de los fondos europeos para impulsar la innovación, a generar nuevas oportunidades y, por tanto, a prosperar".

"Sin Europa, ninguna de las regiones, especialmente periféricas, hubiéramos tenido oportunidades de prosperar", ha señalado para reivindicar que "la política de cohesión no es caridad", sino que "es inversión, crecimiento, innovación, competitividad".

Algo que a su juicio "beneficia a toda Europa, también a las economías que son más fuertes", porque "no hay competitividad sin cohesión: cuando una región avanza, Europa avanza. Cuando una región se queda atrás, Europa se debilita".