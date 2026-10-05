Novaschool y APD reúnen en Almería a expertos y jóvenes para debatir sobre el futuro del talento y la educación

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LO ESENCIAL Las claves Novaschool y APD reunieron en Almería a expertos, empresarios y estudiantes para analizar el futuro del talento, la educación y la empresa responsable. Representantes de TECNOVA y UNICA Group destacaron que las empresas buscan motivación, actitud y aprendizaje continuo, además de asumir el reto de impulsar el talento joven. Francisco Barrionuevo defendió reforzar el pensamiento crítico, la negociación, la gestión de conflictos y el uso responsable de la tecnología en las aulas. Pilar Llácer y Manuel Pimentel reivindicaron la vocación docente, las humanidades, la ética y la capacidad de contextualizar la información ante la transformación tecnológica.

La Casa de las Mariposas de Cajamar en Almería acogió el pasado 1 de octubre el encuentro El mundo que viene: talento, educación y empresa responsable.

Organizado por Novaschool y APD, el evento reunió a expertos en educación, cultura y empresa. Entre los participantes destacaron Manuel Pimentel, exministro y editor, y Pilar Llácer, vicepresidenta en BOTH.

Junto a ellos intervinieron Mari Carmen Galera (TECNOVA), Enrique de los Ríos (UNICA Group) y Francisco Barrionuevo, CEO de Novaschool.

La jornada arrancó con las intervenciones de Felipe Medina, director de APD, y la concejal Ana María Trigueros. Ambos resaltaron la importancia de impulsar la dimensión humana, la resiliencia, el criterio ético y la colaboración educativa.

En la primera mesa, Galera y De los Ríos debatieron sobre las demandas del mercado laboral. Señalaron que las empresas valoran la motivación y la actitud de aprendizaje continuo, asumiendo el deber de cultivar el talento joven.

Un momento del encuentro. EE

Por su parte, Barrionuevo insistió en trabajar competencias que trasciendan lo académico. Destacó la necesidad de fomentar el pensamiento crítico, la negociación, la gestión de conflictos y el uso responsable de la tecnología en las aulas.

Durante su diálogo, Pilar Llácer reivindicó la vocación docente, la curiosidad y la ética. Asimismo, defendió el papel crucial que tendrán la filosofía y las humanidades en un entorno dominado por la transformación tecnológica.

Manuel Pimentel enfatizó que el valor de la información está cambiando radicalmente. Ante el acceso sencillo a los datos, abogó por desarrollar sabiduría, transversalidad, creatividad y capacidad de contextualización para aportar un valor diferencial.

Alumnado de Bachillerato de Novaschool Almería también participó planteando dudas sobre empleo e inteligencia artificial. Los ponentes aconsejaron enfocar el futuro desde la actitud, la vocación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Como conclusión, se subrayó que educar requiere formar personas con autonomía, resiliencia y criterio propio. El encuentro completo se encuentra disponible para su visualización en el canal de YouTube Novaschool Spain.