El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control en el Parlamento andaluz. Europa Press

El Gobierno andaluz dará 250€ al mes para alquiler a jóvenes y eliminará en 2027 el impuesto de sucesiones entre hermanos

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno andaluz lanzará una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen vivienda. La ayuda está destinada a quienes tengan ingresos de hasta tres veces el IPREM y la vivienda debe ser su residencia habitual. A partir de 2027, se bonificará al 99% el impuesto de sucesiones entre hermanos en Andalucía, lo que supondrá su práctica eliminación. Se prevé que unos 3.500 andaluces se beneficien de la nueva bonificación al heredar o recibir en donación la vivienda habitual de un hermano.

El desahucio de Maricarmen y los dos decretos que también llevan su nombre en materia de vivienda y que se debatirán mañana en el Congreso, han marcado la sesión de control al presidente andaluz, Juanma Moreno, en la Cámara autonómica.

Una circunstancia que Moreno aprovechó para hacer dos anuncios de calado. Por un lado, anunció la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas a menores de 35 años de 250 euros al mes durante un máximo de dos años.

Por otro, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones entre hermanos.

Esta nueva convocatoria se suma a los tres nuevos programas de ayudas para facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias numerosas y se dotará de 24 millones de euros.

Los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años, ambos inclusive, en el momento de presentar la solicitud, y con ingresos anuales de hasta tres veces el IPREM si se trata de una persona sola. Hasta cuatro veces en determinados supuestos de unidad familiar o de convivencia.

Además, la vivienda o habitación debe constituir la residencia habitual y permanente del solicitante y debe existir contrato de arrendamiento o compromiso de formalizarlo.

También habrá unos límites. Para la vivienda completa este oscilará entre 600 y 1000 euros al mes, según la localidad, y por habitación, entre 300 y 600. La misma se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz en respuesta a la portavoz del PSOE andaluz, María Jesús Montero, Moreno ha aprovechado para defender las políticas de su gobierno en materia de vivienda.

"Somos muy conscientes de las dificultades que tienen los jóvenes actualmente a la hora de emanciparse y tener un proyecto de vida", ha remarcado Moreno. De hecho, ha insistido en que su gobierno ha creado una Consejería exclusivamente de Vivienda y Juventud.

En su réplica, María Jesús Montero se ha querido llevar el asunto a su terreno. "Cuando copia al Gobierno de España, acierta", si bien le ha advertido de que "las ayudas al alquiler no solo hay que presupuestarlas", sino que "hay que ejecutarlas".

Y le ha recordado que Andalucía fue la última comunidad autónoma que ejecutó las ayudas al alquiler para jóvenes del Gobierno central.

La bonificación del impuesto de sucesiones entre hermanos

El otro anuncio que ha hecho Juanma Moreno ha sido la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones entre hermanos a partir de 2027. "Esto en la práctica es eliminarlo", ha remarcado el presidente andaluz.

Según han trasladado fuentes de la Junta, se prevé que unos 3.500 andaluces se beneficien de esta medida. Será para hermanos que dejan en herencia o donan su vivienda a otro hermano, siempre que sea la residencia habitual del que recibe el inmueble.

A su juicio, esta medida es una forma más de ayudar a que en Andalucía ya no sea un "lujo heredar y que no se tenga que renunciar a herencias por los elevados impuestos, como ocurría con las administraciones socialistas", según las mismas fuentes.

En Andalucía ya está bonificado al 99% el del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donaciones entre padres e hijos y cónyuges.