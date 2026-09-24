Nuevo fuego para Montero en las primarias: socialistas de Torremolinos se oponen a la "imposición" de la candidata

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Las claves Generado con IA Más de un centenar de militantes del PSOE en Torremolinos han firmado una petición para exigir primarias y oponerse a la designación directa de la candidata Nieves Rosales. La Comisión Federal de Listas eximió a Torremolinos de celebrar primarias, decisión propuesta por el PSOE andaluz y respaldada por la dirección nacional, lo que ha generado malestar en la agrupación local. El concejal Jorge Padilla, líder de la recogida de firmas, reclama respeto a la democracia interna y denuncia imposiciones en la elección de candidatos. El PSOE celebrará primarias en once municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y en cuatro capitales de provincia, mientras crece la polémica en Jaén por la inesperada candidatura interna contra el alcalde Julio Millán.

Un nuevo foco incendia las primarias del PSOE andaluz para las municipales de 2027, un proceso mucho menos apacible de lo que deseaba la secretaria general María Jesús Montero.

Más de un centenar de militantes de Torremolinos han firmado una petición para que se celebren primarias en la localidad malagueña frente a la "imposición" dictada por el PSOE provincial y regional y refrendada por la Comisión Federal de Listas.

El PSOE malagueño propuso el pasado 14 de septiembre a Nieves Rosales como candidata después de que la Comisión Federal acordara "excepcionar la celebración de elecciones primarias en Torremolinos", según una nota de la propia agrupación.

Esta excepción, añade el partido, fue "adoptada a propuesta del PSOE de Andalucía" encabezado por Montero.

Según el Reglamento, al no gobernar el PSOE en Torremolinos y tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes, los militantes debían elegir candidato en proceso de primarias.

Sin embargo, la negativa a las urnas se basa, según el PSOE de Málaga, en una excepción que "permite a la Comisión Federal de Listas acordar la designación directa de candidaturas cuando las circunstancias políticas o el interés general de la organización así lo aconsejen".

Esta circunstancia ha revuelto a un nutrido grupo de socialistas, "un porcentaje altísimo", en palabras de Jorge Padilla, concejal del Ayuntamiento que pretendía presentarse a las primarias y ha liderado la recogida de firmas.

Una agrupación dirigida por una gestora

Padilla reclama que el PSOE "cumpla con una premisa básica de los socialistas, la democracia interna" y recuerda que en el documento hay firmas de militantes de "sensibilidades diferentes y puntos de vista distintos".

"Lo que tenemos claro es que queremos luchar por nuestra primarias, queremos elegir nosotros y nosotras quiénes nos representan y no queremos imposiciones", afirma en sus redes sociales.

La decisión de la Comisión Federal de Listas que exoneraba a Torremolinos de primarias se adoptó el 7 de septiembre y se hizo extensible a El Ejido (Almería) y La Línea de la Concepción (Cádiz).

La agrupación local de Torremolinos está dirigida por una gestora desde diciembre de 2025 tras la denuncia de acoso sexual al que fuera su secretario general, Antonio Navarro, mientras que el Ayuntamiento lo gobierna el PP con una amplia mayoría absoluta.

Los socialistas andaluces están llamados a votar este sábado 26 para elegir candidatos y, aunque María Jesús Montero había lanzado la consigna de que "cuantas menos primarias, mejor", habrá más procesos abiertos de lo esperado.

La "sorpresa" de Jaén

Se votará en hasta once municipios de más de 20.000 habitantes y en cuatro capitales de provincia: Almería, Córdoba, Huelva y Jaén.

Este último caso es el que ha despertado más polémica. En Jaén, única capital en manos socialistas, el alcalde Julio Millán podía acogerse a la exención de primarias y ser automáticamente proclamado.

Millán decidió abrir la participación y se topó con la candidatura de un concejal de su propio Gobierno, Carlos Alberca. Una circunstancia "sorpresiva" en palabras de María Jesús Montero que ha generado malestar en el PSOE andaluz.

El partido, debilitado por los malos resultados en las autonómicas, esperaba ofrecer una imagen de unidad y fortaleza en torno a su secretaria general y de cara a un año electoral que se augura arduo.