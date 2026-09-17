La Junta suspende las clases presenciales este jueves en tres municipios de Almería por el aviso naranja de lluvias

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha suspendido las clases presenciales este jueves en Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora por el aviso naranja de lluvias. La medida afecta a los centros educativos de estos municipios y se suma al cierre de parques y jardines decretado por los ayuntamientos. La Aemet prevé precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y posibilidad de granizo en el Levante almeriense. El aviso naranja estará activo entre las 03:00 y las 12:00, descendiendo a amarillo hasta las 20:00; otras comarcas también están en alerta por lluvias.

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad educativa presencial este jueves en los municipios almerienses de Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora ante el aviso naranja por lluvias y tormentas activado en el Levante almeriense.

La medida afecta a los centros educativos de estas tres localidades y se suma al cierre de parques y jardines acordado por los ayuntamientos.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, anunció en la noche de este miércoles las medidas en un comunicado publicado en sus redes sociales, después de que la Junta activara durante la noche del miércoles la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia de Almería.

La decisión responde a las previsiones meteorológicas para las próximas horas, que han llevado a activar avisos naranjas y amarillos por lluvias y tormentas en varias comarcas de la provincia. Además, el Gobierno andaluz ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas por el aviso naranja.

Hasta 100 litros en doce horas

El aviso naranja permanece activo entre las 03.00 y las 12.00 horas de este jueves en el Levante almeriense. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una precipitación acumulada de 50 litros por metro cuadrado en una hora y de 100 litros en doce horas.

La agencia ha advertido de que estos acumulados pueden alcanzarse en cortos periodos de tiempo y de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo.

A partir de las 12.00 y hasta las 20.00 horas, el nivel de aviso descenderá a amarillo en el Levante almeriense, con una previsión de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas.

La alerta meteorológica también afecta a otras comarcas almerienses. El Valle del Almanzora y Los Vélez tendrán avisos amarillos entre las 03.00 y las 20.00 horas, por precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado y posibilidad de granizo.

El mismo nivel de aviso se ha activado en Nacimiento y Campo de Tabernas, así como en Poniente y Almería Capital, con la misma previsión de precipitaciones.