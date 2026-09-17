Gavira se rebela contra la "utilización" del PSOE de la violencia machista: "Esto de dar lecciones se acabó"

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Las claves Generado con IA Manuel Gavira acusa al PSOE de utilizar la violencia machista con fines políticos y rechaza que se den lecciones sobre el tema. Gavira asegura que ninguna mujer víctima de violencia en Andalucía quedará desatendida o desprotegida, defendiendo el compromiso del Gobierno andaluz. El debate en el Parlamento andaluz enfrenta acusaciones cruzadas entre PSOE y Vox, incluyendo cuestiones sobre la eficacia de las leyes y dispositivos como las pulseras anti-maltrato. La consejera Loles López critica la visita de la ministra Redondo y reclama más soluciones y recursos para combatir la violencia machista en Andalucía.

"No va a haber ni una sola mujer desatendida ni desprotegida". Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta de Andalucía, se ha mostrado tajante en su réplica al PSOE-A en un encendido debate en el Parlamento andaluz sobre violencia machista.

Este asunto es uno de los caballos de batalla de la bancada socialista desde que se supo que Vox tendría competencias de violencia de género vinculadas con la Justicia dentro del Gobierno andaluz.

La cuestión ha entrado en el Parlamento a través de una pregunta del PSOE-A este jueves, un día después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, trajera a Sevilla el Comité de Crisis de violencia machista.

Para los socialistas, Vox "alimenta el machismo y el negacionismo", por lo que, en palabras de la diputada Olga Manzano, "estamos convencidas de que van a poner obstáculos para proteger a las mujeres".

Desde el estrado, Gavira, que ostenta la cartera de Justicia, negó la mayor: "Nosotros no negamos la violencia machista, lo que decimos es que con sus leyes no han resuelto el problema, cada vez hay más violaciones y agresiones".

Para el portavoz de los de Abascal en Andalucía, el relato del PSOE no se sostiene por más tiempo, pues solo "vienen aquí a meter miedo a las mujeres, a las víctimas y los profesionales. Monopolizan y utilizan el dolor de las mujeres. Pero esto de dar lecciones se acabó".

Frente al "monopolio moral e ideológico" de la izquierda, asegura que "ninguna mujer en Andalucía que sea víctima de violencia va a perder protección ni defensa jurídica ni asistencia judicial, ninguna será desatendida".

Las pulseras 'anti-maltrato' llegan al debate

"Con este consejero, los maltratadores no se pondrán pulseras de Aliexpress, no se pondrán en la calle cientos de violadores que ponen en peligro a las mujeres ni se abrirá la puerta a personas que creen que las mujeres son personas de segunda y deben ir por detrás", ha añadido.

El debate ha avanzado entre acusaciones de "racismo" y "machismo" del PSOE a Vox y de acoger "puteros" en su partido, desde la bancada 'verde' a la 'roja'.

Mediante otra pregunta vinculada con esta temática, la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha terciado para afear a la ministra Redondo que viniera a Andalucía con el Comité de Crisis "a mentir" y "estigmatizar" a los andaluces.

La 'popular' ha recordado las pulseras anti-maltrato "siguen fallando" sin que la ministra proponga ninguna solución, tampoco para el "déficit" de Guardias Civiles y Policías.

La "Liga" de asesinatos

En cambio, alerta de que Andalucía lidera el número de asesinatos machistas en 2026 como si fuera "el ranking de la Liga de fútbol".

Para López, la lucha contra la violencia hacia las mujeres "requiere de la unidad de toda la sociedad y las administraciones". El Gobierno andaluz, dentro de sus competencias, ha "incrementado derechos y recursos". "En esta lucha, ni un paso atrás", ha concluido.