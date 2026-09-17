Ceuta tensa el Parlamento andaluz entre acusaciones: "No van a poder impedir que gritemos que Ceuta es España"

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, en una imagen de archivo Europa Press

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Las claves Generado con IA El debate sobre la situación de Ceuta ha generado fuertes tensiones y acusaciones cruzadas en el Parlamento andaluz. El PP denuncia que la izquierda ha frenado iniciativas sobre la soberanía de Ceuta, mientras Vox critica el respaldo al Gobierno central. La izquierda acusa a Vox y PP de utilizar el incidente en Ceuta para polarizar y denuncia la falta de humanidad ante la crisis migratoria. La discusión incluye el rechazo a propuestas sobre la acogida de menores y el recuerdo de las muertes de inmigrantes en el asalto fronterizo.

Más que celebrarse, el debate sobre la situación de Ceuta 'ha estallado' en el Parlamento de Andalucía con acusaciones cruzadas.

Un debate que se ha celebrado a medias, ya que la izquierda paró en la Junta de Portavoces una propuesta no de ley (PNL) del PP y laminó otra de Vox "relativa a la soberanía española y la invasión de Ceuta".

Especialmente molesto se ha mostrado el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, que ha acusado a PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía de "amordazar" al Parlamento. "Pero no van a impedir que gritemos que Ceuta es España", ha clamado desde la tribuna.

Martín ha recordado que el Parlamento Europeo ha aprobado una iniciativa del PP "en defensa de Ceuta y de la integridad territorial atacada de España y que exige que sean devueltas todas las personas que han invadido la ciudad".

Aquí en casa, lamenta el 'popular', el PSOE "ordena a sus alcaldes que impidan manifestarse por Ceuta", en relación a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el pasado 2 de septiembre.

"Ceuta va seguir siendo objetivamente española, tan objetivo como la situación que vive y como que España no tiene gobierno", ha añadido.

Además, en línea con lo dicho por el presidente Moreno en la sesión del miércoles, el 'popular' Toni Martín ha recordado que "el de Andalucía va a ser también el Parlamento de Ceuta".

"O con Marruecos o con España"

La diputada María Goretti Eiberle Sánchez de Toca ha sido la encargada de defender la PNL por parte de Vox.

Con tono duro, ha acusado a la izquierda andaluza de "pertenecer a la mafia de Sánchez" y avalar la gestión de un "gobierno traidor" mientras "los ceutíes sienten miedo y abandono".

"Sánchez pretende que los se adapten a vivir en este terror permanente. Y aquí no cabe moderación: o se está con Marruecos o con España", ha dicho.

En réplica, la izquierda ha echado mano de palabras gruesas —"hienas", "nazis", "ruines"— para con el posicionamiento de Vox, que han hecho extensible al PP y al presidente Juanma Moreno.

"Ustedes no tienen alma. Tienen los mismos principios morales que una manada de hienas. No les preocupan los ceutíes ni los menores. Ustedes (Vox) y al PP les aprovecha un incidente inédito en la historia de España para envenenar a los españoles", ha señalado el diputado socialista Mario Jiménez.

En cuanto a la acogida de menores en Andalucía, se ha preguntado "¿dónde está 'el corazón así de grande' del señor Moreno?".

Además de en la cuestión de la acogida, tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía han puesto el acento en los cerca de 150 inmigrantes fallecidos en el asalto fronterizo.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado a los "patriotas de pecholata" de Vox de promover una "caza al migrante": "No tenéis compasión, no tenéis humanidad y no os concedemos autoridad para hablar de la crisis de Ceuta".