La Junta de Andalucía crea un órgano específico para prevenir incendios forestales y apoyar al Infoca

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz en el Parlamento andaluz. Junta de Andalucía

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía crea una Comisión Interdepartamental para prevenir incendios forestales y apoyar al Infoca. El nuevo órgano coordinará políticas y recursos de todas las consejerías para abordar el riesgo de incendios desde una perspectiva transversal y preventiva. Andalucía destina 271 millones de euros a la lucha contra incendios, con mayor inversión en prevención que en extinción. El incendio de Niebla, considerado el más complejo en la historia de Andalucía, ha motivado actuaciones de restauración valoradas en 10,2 millones de euros.

La creación de una Comisión Interdepartamental para la Mitigación y Prevención del Riesgo de Incendios que apoye al Infoca ante la nueva realidad de los incendios "de extraordinaria complejidad".

Ese ha sido el anuncio que ha realizado el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención en el Parlamento andaluz tras los graves incendios que se han producido en la comunidad durante los últimos meses.

La oposición le solicitaba una comisión de investigación por la actuación de la Junta tanto en el incendio de Los Gallardos, en Almería, en el que fallecieron 14 personas y en el de Niebla, que ha sido uno de los más complejos de los últimos años.

Pero la comisión que saldrá adelante será la anunciada por Sanz ante la necesidad de abordar el riesgo de incendios forestales desde "una perspectiva transversal, preventiva, territorial y multisectorial, superando una visión exclusivamente vinculada a la gestión de los montes y a la extinción de incendios".

Se tratará de un órgano colegiado de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía destinado a integrar y coordinar las políticas, programas, actuaciones y recursos de las distintas consejerías que, “directa o indirectamente, inciden en la prevención y reducción del riesgo de incendios forestales”.

El vicepresidente primero ha destacado que el objetivo prioritario será impulsar, coordinar y evaluar una política transversal de la Junta de Andalucía destinada a reducir de forma permanente y estructural el riesgo de incendios forestales.

Todo ello, mediante la actuación coordinada sobre las causas, los factores de propagación, los elementos vulnerables y las consecuencias de estos incendios.

En este sentido, ha defendido que la lucha contra los incendios forestales no puede limitarse a los meses de verano y ha insistido en que “la prevención se trabaja durante los doce meses del año”.

Además, ha señalado que Andalucía destina actualmente 271 millones de euros de sus presupuestos a incendios, reservando más a prevención que a extinción; y ha repasado algunas de las principales actuaciones desarrolladas para reducir el riesgo de incendios.

Entre ellas, ha citado los 28 millones de euros destinados a tratamientos selvícolas preventivos, así como los más de 24 millones de euros invertidos en 2024 y 2025 para modernizar más de 2.000 kilómetros de caminos forestales.

El incendio de Niebla, un “monstruo de siete cabezas”

Durante su intervención, Antonio Sanz ha destacado “la extraordinaria complejidad” del incendio de Niebla, que ha definido como “un auténtico monstruo de siete cabezas”, y ha puesto el foco tanto en los terrenos afectados como en “lo que hemos evitado que se queme”.

El consejero ha señalado que el incendio de Niebla ha sido “el más difícil de nuestra historia” y ha subrayado que su dimensión potencial podría haber sido muy superior. Según ha explicado, “podría haber sido cuatro veces mayor”, con consecuencias que podrían haber alcanzado otros territorios.

También ha explicado que la respuesta de la Junta de Andalucía “pasa ahora por restaurar los terrenos afectados, evitar procesos de erosión y minimizar los daños que puedan provocar las lluvias sobre la superficie forestal afectada”.

Un Infoca más estable y profesionalizado

El vicepresidente primero también ha defendido el refuerzo del dispositivo Infoca y ha señalado que actualmente cuenta con casi 5.000 efectivos.

En este sentido, ha destacado “el avance en la estabilidad y profesionalización del dispositivo” con la ampliación de la contratación del personal operativo a los doce meses y la convocatoria en abril de 234 plazas fijas.

A estos recursos humanos se suman 43 medios aéreos y 108 autobombas, con un 84% de la flota renovada, así como 165,4 millones de euros invertidos desde 2020 en infraestructuras.

«El incendio de Niebla fue un monstruo de siete cabezas: nunca ha habido uno más complejo en Andalucía, ni que obligara a movilizar más efectivos», ha señalado el vicepresidente primero y consejero en una comparecencia a petición propia en el Parlamento de Andalucía, y en la que ha anunciado

La valoración inicial de las actuaciones de restauración del fuego de Niebla asciende a 10,2 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía asume más de 5,1 millones de euros. Asimismo, el Gobierno andaluz ha solicitado la participación del Gobierno de España en las actuaciones de restauración hidrológico-forestal.

Antonio Sanz ha defendido

El consejero ha indicado que la nueva Comisión será un órgano colegiado de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía «destinado a integrar y coordinar las políticas, programas, actuaciones y recursos» de las distintas consejerías que, «directa o indirectamente, inciden en la prevención y reducción del riesgo de incendios forestales». Esta comisión apoyará y estará en coordinación con el Plan Infoca.

El Gobierno regional ha movilizado más de 150 millones de euros en ayudas forestales desde 2019

Además, ha señalado que Andalucía destina actualmente 271 millones de euros de sus presupuestos a incendios, reservando más a prevención que a extinción; y ha repasado algunas de las principales actuaciones desarrolladas para reducir el riesgo de incendios. Entre ellas, ha citado los 28 millones de euros destinados a tratamientos selvícolas preventivos, así como los más de 24 millones de euros invertidos en 2024 y 2025 para modernizar más de 2.000 kilómetros de caminos forestales.