Granada vuelve a temblar: un terremoto de magnitud 3,1 sacude Ogíjares

Mapa con la localización del último terremoto ocurrido en la provincia de Granada. IGN

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Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 3,1 ha sacudido la localidad de Ogíjares, en Granada. El seísmo se registró a las 09:54 horas y su epicentro se localizó al noreste de Ogíjares, a cinco kilómetros de profundidad. El temblor fue sentido con intensidad IV en Monachil, Cájar, Churriana de la Vega y otras localidades de la Vega. Granada ha experimentado numerosos temblores este verano, algunos sentidos incluso en Madrid y otras provincias andaluzas.

El polvorín sísmico sobre el que se encuentra localizada la provincia de Granada vuelve a dar señales de vida.

Tras un verano marcado a fuego por cientos de temblores, algunos de ellos de una dimensión elevada, que llegaron a sentirse en toda Andalucía y provincias alejadas como Madrid, este miércoles se ha registrado un nuevo seísmo de magnitud 3,1 en la escala mbLg.

En concreto, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el episodio ha ocurrido a las 09:54:07 horas.

Atendiendo a los detalles aportados por el organismo oficial, el epicentro se ha localizado al noreste de Ogíjares, con una profundidad de cinco kilómetros.

IGN confirma que el temblor se ha sentido con intensidad IV en Monachil, Cájar y Churriana de la Vega, además de en otras localidades de la Vega.