El Gobierno usa el Comité de Crisis de violencia machista en Sevilla para 'retratar' a Moreno: "Firmó un pacto que la niega"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una intervención en el Congreso Europa Press

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Comité de Crisis de Igualdad para la violencia machista se reúne por primera vez fuera de Madrid, eligiendo Sevilla debido al alto número de casos en Andalucía. El Gobierno central aprovecha la reunión para criticar la gestión de Juanma Moreno en materia de violencia de género y su acuerdo con Vox. El PSOE acusa a Moreno de poner en riesgo la seguridad de las víctimas y de no responder adecuadamente a la ministra de Igualdad. El uso y la gestión de las pulseras anti-maltrato vuelven a ser cuestionados tras un informe de la Fiscalía, generando reproches cruzados entre Gobierno central y Junta de Andalucía.

Por primera vez desde su implantación en 2022, el Comité de Crisis de Igualdad para la violencia machista se reúne fuera de Madrid.

El Gobierno central ha decidido trasladarlo este miércoles a Andalucía, a Sevilla, con la 'percha' de que esta comunidad concentra el mayor número de casos históricamente y cerca de un tercio de los asesinatos machistas de este año: 10 de 37.

El objetivo, según el departamento de Ana Redondo, es "llevar esta herramienta a los territorios más afectados por la violencia de género y poder seguir coordinando el análisis y la respuesta entre todas las administraciones y organismos".

Pero la celebración de este comité en Sevilla ha servido para que el PSOE andaluz se lance en cascada a cuestionar la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta en esta materia y su pacto con Vox.

María Jesús Montero ha acusado esta mañana a Moreno de "poner en riesgo la seguridad de las víctimas y las medidas necesarias para ayudarlas" debido a su "giro hacia el negacionismo de ultraderecha".

Además, la secretaria general del PSOE andaluz ha asegurado que el presidente "ni siquiera ha contestado a la carta que la ministra de Igualdad le envió hace más de un mes para atajar esta violencia estructural. Un desprecio injustificable frente a una lacra que acaba con tantas vidas".

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Toni Martín, negaba la mayor este miércoles y mostraba la respuesta firmada por la titular de Igualdad de la Junta, Loles López, el mismo día 6 de agosto en que la cursó la ministra.

Las pulseras anti-maltrato, de nuevo en el foco

"Deben pensar que los andaluces son tontos, pero con esta facilidad se desmontan las patrañas", ha añadido Martín.

El portavoz ha recordado asimismo las sombras en la gestión de la violencia machista del Gobierno de España. En concreto, con las pulseras anti-maltrato, que vuelven a estar en el punto de mira tras un reciente informe de la Fiscalía.

"Si hay un tema que simboliza por encima de todo ese desastre de la gestión de Pedro Sánchez es el de las pulseras anti-maltrato. Nada ha sido tan calamitoso, poniendo en riesgo la vida de mujeres víctimas de maltrato. Tres años ya y sin dimisiones", ha señalado.

Justicia, en manos de Vox

Por contra, el PSOE opina que si algo "pone en riesgo la vida de las mujeres" es el pacto suscrito en Andalucía entre PP y Vox y que le deja a este último las competencias de Justicia.

"Las competencias en materia de justicia que afecta directamente a las mujeres víctimas de violencia de género que pasan por los juzgados están en manos de personas que niegan la violencia machista", ha lamentado la portavoz adjunta socialista en el Parlamento, María Márquez.

El pacto, según esta, "niega la violencia machista" y agrava el "horror insoportable" de las cifras de asesinatos en Andalucía.