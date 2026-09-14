Moreno aprieta a sus filas ante las elecciones: "Hay que zarandear las conciencias y despertar a España"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en la junta directiva del partido. Europa Press

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Las claves Generado con IA Juanma Moreno insta a sus filas a movilizarse de cara a las próximas elecciones para "zarandear las conciencias y despertar a España desde el sur". El presidente andaluz señala la situación en Ceuta, calificando la crisis migratoria como "la gota que ha colmado el vaso" y defiende la integridad de la ciudad. Moreno critica la falta de presupuestos y el reparto desigual de la financiación autonómica, que ha generado un déficit de más de 4.300 millones en Andalucía. También denuncia problemas como el "apagón ferroviario" en Jaén y Huelva, la falta de información sobre accidentes y el incremento del narcotráfico en la región.

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apretado a sus filas ante el proceso electoral que se avecina. Tanto a nivel municipal como a nivel nacional.

Durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido en Sevilla, Moreno ha apretado a sus filas con dos objetivos fundamentales: "Zarandear las conciencias y despertar a España desde el sur".

Moreno considera que "la invasión de Ceuta ha sido la gota que ha colmado el vaso". El presidente andaluz ha posado antes de su intervención con representantes de la casa de Ceuta en Sevilla, tras una pancarta donde podía leerse: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Y les ha lanzado un mensaje contundente: "Somos muchos más los que queremos que Ceuta brille con luz propia y lo vamos a conseguir. Estaremos con vosotros hasta el final".

Pero además de la situación de Ceuta, el presidente andaluz ha citado otras circunstancias que "los españoles no pueden considerar normales".

Juanma Moreno ha enumerado desde no tener ningún presupuesto durante la legislatura al cierre de un acuerdo de la financiación autonómica avalada sólo por Canarias y Cataluña.

Y todo ello mientras que la Cámara de Cuentas ha alertado sobre la insuficiencia de financiación en Andalucía derivada del sistema de financiación autonómica (SFA), cuyo modelo vigente se encuentra caducado desde 2014.

Según el informe fiscalizador, los recursos del Fondo de Garantía para servicios públicos fundamentales sólo cubrieron el 78,48% de los gastos, generando un déficit anual de 4.333,15 millones de euros en esta comunidad autónoma.

"No son normales los privilegios y las desigualdades entre unas comunidades y otras", ha asegurado Moreno, pero no sólo en financiación. El presidente andaluz también se ha referido al "apagón ferroviario" que está sufriendo Jaén o Huelva.

Y la falta de información sobre las causas del accidente de Adamuz o que "el narcotráfico campe a sus anchas desde Ayamonte a Pulpí".

Juanma Moreno, no obstante, ha hecho hincapié en la situación de Ceuta. "Es como si de buenas a primeras, los españoles nos hayamos quedado huérfanos del Estado".

De ahí que haya apretado a los suyos para "zarandear las conciencias" y porque considera que en las próximas elecciones no sólo se la juega el PP, sino "el crédito y la calidad democrática de nuestro país".