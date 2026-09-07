Juanma Moreno se pronuncia contra el "paso" a la Península de los inmigrantes de Ceuta: "El efecto llamada será enorme"

Juanma Moreno, con Feijóo y Vivas en el desayuno de Fórum Europa en Madrid Europa Press

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Las claves Generado con IA Juanma Moreno critica el traslado de inmigrantes de Ceuta a la Península, advirtiendo de un posible "efecto llamada" y una nueva crisis en la frontera. El presidente andaluz acusa a Pedro Sánchez de "dejación de funciones" en la gestión de la situación migratoria en Ceuta. Moreno insiste en que el Gobierno debe actuar para devolver a Marruecos a los inmigrantes que permanecen en Ceuta y defiende cumplir la ley en el reparto de menores. El ejecutivo andaluz sostiene que la llegada de inmigrantes podría tensar su pacto con Vox y recalca que Andalucía actuará "con el acuerdo y con la ley".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, cree que el "paso" de los inmigrantes de Ceuta a la Península sería, antes que una solución a la crisis en la ciudad autónoma, un movimiento contraproducente.

"Si consiguen su objetivo de pasar a la Europa continental, evidentemente, el efecto llamada será enorme y, por tanto, tendremos una nueva sacudida en la frontera de Ceuta y probablemente otra invasión", ha señalado.

Moreno ha acudido este lunes a Madrid a arropar a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en un acto en el Fórum Europa en el que también han estado presentes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Antes del evento, el malagueño ha cargado contra la "indolencia abrumadora" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho gala de "una dejación de funciones como nunca antes se había vivido en nuestra democracia".

El presidente andaluz considera que el Gobierno tiene que "arremangarse" cuanto antes para devolver a Marruecos a los inmigrantes que quedan en Ceuta.

El Gobierno regional viene lanzando un mensaje doble: por un lado, afirma que se situará "con la ley" en caso de que se adopte un reparto de los menores para las comunidades autónomas, pero se acoge a la palabra del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que quienes entraron los días 30 y 31 de julio, volverán a Marruecos.

"Con el acuerdo y con la ley"

Además, la llegada de inmigrantes a Andalucía tensaría mucho las costuras del pacto con Vox, que ya ha protestado contra la participación andaluza en el 'bote' de 25 millones de euros de las comunidades para la asistencia de los inmigrantes.

El ejecutivo andaluz, en palabras de la portavoz y vicepresidenta tercera Carolina España, estará "con el acuerdo y con la ley" y niega que el pacto se haya deteriorado.

Además de expresar su postura con el futuro de los inmigrantes, Moreno ha destacado "la trayectoria del señor Vivas, que es un referente de la convivencia en Ceuta, de las cuatro culturas que conviven", un hombre "prudente, sensato y lo suficientemente maduro desde el punto de vista vital para comportarse siempre con máxima lealtad institucional, como ha hecho hasta ahora".

Un Gobierno "inviable"

Eso sí, ha añadido, "una cosa es que uno sea correcto, educado y leal institucionalmente y otra cosa es aguantar y soportar la dejación de funciones que ha hecho el Gobierno de España, el señor Sánchez en concreto, con la ciudad autónoma de Ceuta".

Para Moreno, el actual Gobierno no da más de sí: "Creo que ha colmado la sensación de muchos ciudadanos de que no tiene viabilidad y, por tanto, hace falta un nuevo cambio. La gente está muy enfadada y eso, evidentemente, tendrá sus consecuencias en las urnas".