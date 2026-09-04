Feijóo promete "limpiar" de narcotraficantes las costas andaluzas y Moreno reclama más medios: "Es una guerra"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo promete erradicar el narcotráfico de las costas andaluzas y reforzar la seguridad en la región. Juanma Moreno reclama más recursos al Estado para combatir la expansión de las redes de narcotráfico en Andalucía. Moreno denuncia que el narcotráfico afecta ya a todas las provincias andaluzas y advierte del impacto sobre los jóvenes. Ambos dirigentes exigen conocer toda la verdad sobre el accidente ferroviario de Adamuz, señalando falta de mantenimiento en la infraestructura y ausencia de dimisiones.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han arrancado este viernes el curso político del PP en Málaga con el tradicional acto de 'huevos fritos' que se celebra cada año en Alhaurín el Grande. En clave autonómica, el narcotráfico se ha convertido en uno de los principales asuntos.

“Yo me comprometo a luchar contra el crimen organizado en la costa de Málaga, en la Costa del Sol y en todo el sur de España”, ha asegurado Feijóo durante el acto de inicio del curso político del PP. “Los vamos a vencer porque los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y desaparecerán de nuestra costa”, ha proclamado.

El compromiso del líder nacional del PP se suma a la reclamación de Juanma Moreno, que pide más recursos al Estado para hacer frente a unas redes de narcotráfico que, según ha denunciado, han ampliado su presencia por toda la costa andaluza.

“En Andalucía estamos librando una guerra contra el narcotráfico”, ha afirmado el presidente de la Junta, que ha situado el problema entre las principales amenazas para la seguridad de la comunidad.

Moreno ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber permitido durante los últimos años una expansión de las redes criminales por el litoral andaluz. “Desde hace ocho años, desde que gobierna el señor Sánchez, el narcotráfico ha ampliado su red criminal desde la bahía de Cádiz y desde el Estrecho de Gibraltar hasta Ayamonte y de Ayamonte hasta Pulpí, provincia de Almería”, ha señalado.

Según el presidente andaluz, el fenómeno ya no se concentra en determinadas zonas del litoral. “Ya no hay ninguna provincia de Andalucía donde no veamos planeadoras, donde no veamos gente recargando la gasolina”, ha denunciado.

Moreno ha puesto además el foco en el impacto que estas actividades tienen sobre los jóvenes y ha advertido del riesgo de que el narcotráfico termine penetrando en el tejido social de la comunidad.

Ante este escenario, Feijóo ha prometido una actuación específica contra el crimen organizado en la Costa del Sol si llega a ser presidente de España. “No voy a dejar vendido a la Guardia Civil ni a la Policía, ni al CNI, ni a la seguridad del Estado”, ha asegurado.

El líder del PP ha vinculado esta apuesta por la seguridad con la necesidad de recuperar la sensación de protección de los ciudadanos y ha defendido que el Estado debe disponer de medios suficientes para combatir tanto el crimen organizado como los problemas relacionados con la seguridad de las fronteras.

Moreno ha denunciado que durante los últimos ocho años se han disuelto unidades especializadas y no se han aportado, a su juicio, los medios materiales necesarios para frenar el avance de estas redes. “Ocho años donde se disolvió una de las unidades de élite especializada en la lucha contra el narcotráfico. Ocho años donde no han puesto los recursos ni los medios materiales para trabajar y luchar contra el narco”, ha afirmado.

Adamuz

Asimismo, ambos han exigido al Gobierno conocer "toda la verdad" sobre el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que "rompió la vida de decenas de familias españolas y andaluzas".

En este sentido, se han pronunciado sobre el hecho de que la Guardia Civil haya remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente ferroviario --que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero-- donde se documenta de forma pormenorizada una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Ese documento, según Juanma Moreno, ha señalado "claramente que la infraestructura colapsó como consecuencia de que acumulaba daños desde hace tiempo, lo que significa que no ha habido un mantenimiento suficiente de esas vías".

Ha agregado además que han pasado ya muchos meses del accidente y "no ha dimitido nadie": "Nadie del Gobierno de España ha tenido la dignidad y nadie ha tenido la responsabilidad de exigirle a alguno de los muchos responsables que hay en el Ministerio de Fomento que cese en su puesto".

Asimismo, ha denunciado que "no han colaborado con la justicia" ni con "el esclarecimiento de los hechos".