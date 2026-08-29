La "muerte comercial" acecha al centro de Huelva: cierres, más de 30 locales vacíos y una reunión clave en septiembre

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 30 locales comerciales están cerrados en el centro de Huelva, especialmente en la calle Concepción, debido al cierre de grandes cadenas y la pérdida de operadores. El elevado precio de los alquileres y el auge del comercio online son las principales causas señaladas por los comerciantes para la crisis del sector en el centro de la ciudad. Huelva Comercio convoca una reunión en septiembre con los comerciantes para buscar soluciones y trasladar propuestas al Ayuntamiento. Entre las medidas propuestas destacan la bonificación de compras, incentivos fiscales y la apuesta por el modelo de Centro Comercial Abierto para revitalizar la zona.

El cierre de establecimientos, la presencia de locales vacíos y el elevado precio de los alquileres han encendido las alarmas entre los comerciantes de la capital. Una situación que tiene uno de sus principales focos en la calle Concepción, una de las grandes arterias comerciales de la ciudad.

El último ejemplo de la pérdida de grandes operadores en la calle Concepción es Mango, que ha abandonado su establecimiento en esta céntrica vía tras cerrar en julio. Tras su salida, Stradivarius se mantiene como la única gran cadena de moda que permanece en esta calle.

La salida de la tienda de Mango se suma a los cierres de todos los locales comerciales que mantenía Inditex y que fue cerrando en Huelva, debido a la presión del Centro Comercial Holea y el aumento de compras en la tienda online.

Entre las propuestas que se plantean para solventar el problema, la idea principal es apostar por una reunión con los diferentes comerciantes del centro.

EL ESPAÑOL, ha contactado con Montse Borrero, responsable de Huelva Comercio y que también dirige la Asociación Calles del Centro, que ha cifrado actualmente en más de 30 los locales comerciales cerrados en la zona del centro de la capital onubense.

Para el sector, el problema no se limita al cierre de negocios, sino también al estado en el que permanecen algunos de estos espacios una vez que dejan de tener actividad.

"Hay un montón de locales cerrados y poco cuidados por los propietarios", señala Borrero, que explica que desde las asociaciones tienen previsto trasladar esta situación al Ayuntamiento para reclamar que, aunque un establecimiento permanezca vacío, sus propietarios se encarguen de mantenerlo en buenas condiciones.

El alquiler, uno de los grandes problemas

Entre las causas de esta situación, los comerciantes apuntan directamente al elevado precio de los alquileres.

Borrero asegura que algunos empresarios le trasladan incluso que determinados locales de la calle Concepción pueden tener un precio superior al de establecimientos situados en la calle Sierpes, una de las principales arterias comerciales del centro de Sevilla.

El problema, según explica, es que estos precios resultan cada vez más difíciles de asumir en un escenario en el que las ventas de las tiendas físicas han perdido peso.

"El precio del alquiler está muy elevado", sostiene Borrero. La responsable de Huelva Comercio apunta que los comerciantes están sufriendo una reducción de sus ventas y que el cambio en los hábitos de consumo está teniendo un impacto especialmente importante.

El comercio 'online' gana terreno

El otro gran factor señalado por los comerciantes es el auge del comercio electrónico. Las grandes marcas venden cada vez más a través de internet, lo que hace que mantener establecimientos físicos sea menos rentable.

Borrero explica que las tiendas físicas siguen teniendo un valor para las marcas desde el punto de vista de la imagen y la presencia en las ciudades, pero la realidad es que una parte creciente de las ventas se realiza a través de internet.

La consecuencia es un cambio en el modelo comercial. "Lo que más funciona es la inmediatez", apunta Borrero, que considera que cada vez son menos las personas que acuden a pequeñas tiendas para realizar determinadas compras frente a las posibilidades que ofrece el comercio electrónico.

Desde Huelva Comercio aseguran que los comerciantes les trasladan que las ventas han bajado mucho y que el comercio 'online' "le ha hecho mucho daño" al sector. A ello se suma, según Borrero, un descenso de las ventas en el conjunto de la provincia.

Reunión de comerciantes en septiembre

El sector quiere pasar de las reivindicaciones a las propuestas concretas. Para ello, Huelva Comercio celebrará en septiembre una reunión con los comerciantes de la zona, a la que se invitará a todos aquellos que quieran participar.

La intención es escuchar a los empresarios, conocer de primera mano cuáles son sus problemas y recoger ideas que posteriormente puedan trasladarse al Ayuntamiento.

Esta reunión, según señala Montse, pretende convertirse en un punto de partida para reclamar actuaciones concretas que permitan recuperar el dinamismo comercial del centro.

Borrero advierte de que el problema trasciende al propio comercio. "Un centro sin comercio sería una zona con menor afluencia, y el centro de Huelva no sería el centro", señala.

El centro comercial abierto como alternativa

La asociación encabezada por Montse reivindica también el papel de los Centros Comerciales Abiertos, una figura impulsada por la Junta de Andalucía para reforzar el comercio de proximidad frente al modelo de las grandes superficies.

La asociación considera que este modelo debe servir para captar más ayudas y desarrollar campañas de promoción comercial. Actualmente, las organizaciones del centro ya realizan diferentes iniciativas de promoción gracias a las subvenciones que reciben.

Pero Borrero insiste en que estas actuaciones necesitan ir acompañadas de una mayor implicación de las administraciones.

El reto es evitar que el centro pierda progresivamente sus comercios y, con ellos, parte de su capacidad para atraer vecinos y visitantes. Con más de 30 locales cerrados, el sector considera que Huelva está ante un momento decisivo.

La calle Concepción todavía conserva actividad y continúa concentrando buena parte de las compras del centro, pero la salida de grandes marcas como Mango evidencia un cambio de escenario.

Tanto la asociación como los comerciantes quieren que la reunión de septiembre sirva para encontrar respuestas y conseguir que el centro de Huelva no solo conserve sus calles, sino también el comercio que les da vida.

Bonificar compras para atraer clientela

Otra de las propuestas pasa por estimular directamente el consumo en los comercios del centro. Huelva Comercio pone sobre la mesa medidas que ya se han utilizado en otras ciudades, entre ellas los bonos de consumo y fórmulas de bonificación vinculadas a las compras realizadas en establecimientos del centro.

Borrero también apunta a otras medidas de apoyo a los negocios que desarrollen su actividad en esta zona, como incentivos fiscales. El objetivo sería que instalarse o mantener un establecimiento en el centro resulte más atractivo para los empresarios.

"Hay medidas que se implementan en otras ciudades", explica, antes de citar fórmulas como las bonificaciones y los bonos de consumo.

Desde la asociación lamentan que, hasta ahora, no hayan conseguido alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para poner en marcha este tipo de medidas.