Fallece un hombre después de quemarse a la bonzo a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. E.P.

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha fallecido tras quemarse a lo bonzo en la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. El suceso ocurrió cerca de las 14:00 horas y fue alertado a los servicios de Emergencias, que acudieron rápidamente al lugar. El hombre intentó acceder al edificio por dos entradas distintas y causó daños materiales leves antes de prenderse fuego. Aún no se conocen la identidad del fallecido ni los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera, según fuentes municipales.

La Ciudad de la Justicia de Córdoba este sábado 28 de agosto ha sido el escenario de un suceso escalofriante.

hombre ha fallecido después de quemarse a lo bonzo en la puerta principal de dicho espacio. Por ahora no han trascendido datos ni de su identidad ni de cuáles son los motivos por los que ha actuado así.

Según ha detallado fuentes del Ayuntamiento cordobés a la agencia de noticias Europa Press, los hechos han tenido lugar en torno a las 14:00 horas de este mediodía, momento en el que el servicio de Emergencias ha recibido una llamada alertando del trágico suceso.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061.

Posteriormente, el hombre ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía para recibir asistencia médica por sus quemaduras.

Fuentes del centro hospitalario han confirmado a este medio el fallecimiento del varón.

Tal y como ha señalado la Policía Nacional a EL ESPAÑOL, el hombre habría intentado acceder a los juzgados por una de las puertas del edificio.

Al no poder hacerlo, intentó acceder por otra. Durante este segundo intento acabó provocando "daños materiales leves" en el mobiliario.

Una vez dentro, se roció un líquido por el cuerpo y se prendió fuego.

Según fuentes municipales, por ahora no consta que el varón estuviera denunciando ningún hecho momentos antes de quemarse.