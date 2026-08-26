Los alcaldes de Algeciras y La Línea se suman a la petición de Juanma Moreno para reactivar OCON-Sur contra el narco

El ministro Marlaska, en marzo de 2026, en un acto de la Guardia Civil en Algeciras Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los alcaldes de Algeciras y La Línea apoyan la petición para reactivar la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil contra el narcotráfico. La petición se alinea con la solicitud del presidente andaluz Juanma Moreno tras el reciente triple asesinato vinculado a guerras de clanes de la droga. Los ediles y la Asociación Unificada de Guardias Civiles consideran que OCON-Sur era eficaz y su supresión ha dejado desprotegidos a los agentes. El alcalde de La Línea insiste en abordar también el problema social de fondo y crear órganos de prevención y trabajo conjunto.

Los alcaldes de La Línea y Algeciras, dos de las localidades andaluzas más golpeadas por el narcotráfico, se han sumado a la petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que reactive la unidad de élite OCON-Sur.

Ambos ediles se alinean así con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien reclamó el pasado domingo la rehabilitación de este grupo de la Guardia Civil desmantelado por el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2022.

La petición de Moreno llegaba tras el triple asesinato cometido en Isla Cristina (Huelva), motivado por la guerra de clanes emparentados con el narcotráfico.

Para el alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, reactivar OCON-Sur es "absolutamente necesario y urgente" y una medida que se aleja de todo "partidismo".

"Nuestros agentes necesitan medios, necesitan respaldo, necesitan todas las herramientas necesarias para enfrentarse a unas organizaciones criminales que cada vez tienen más recursos y que actúan con una violencia que no podemos normalizar", ha afirmado.

Landaluce cree, junto con la Junta de Andalucía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que OCON-Sur "funcionaba y daba resultados".

De hecho, la agrupación de guardias civiles opina que su desmantelamiento redunda en el "extremo abandono, desprotección e insostenibilidad que sufren a diario los guardias civiles desplegados en la frontera Sur de España".

Protección y prevención

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, considera "acertada" la petición de Juanma Moreno al presidente Pedro Sánchez. Esta localidad gaditana es otro de los puntos calientes del tráfico de drogas en las costas andaluzas.

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que, junto con medidas de este tipo, es necesario atender a que "la raíz del problema también es un problema social".

Franco apuesta por la "seguir trabajando todos juntos para poder erradicar" la lacra del narcotráfico y por la creación de "algún tipo de órgano o comisión de trabajo" que atienda el problema desde su origen, incluyendo la "prevención social".

El Gobierno andaluz no solo espera que el presidente Sánchez tenga en cuenta la misiva enviada por Moreno para reactivar OCON-Sur, sino que Moncloa "ponga fecha".

"El gobierno de Sánchez ha optado por no hacer, por no plantear cambios normativos, por no plantear más medios, porque no haya más recursos, porque no haya más personal y porque no haya unidades especializadas. Todo lo contrario, las ha suprimido", lamentó el vicepresidente Antonio Sanz este lunes.

La Junta exige "hechos" a Sánchez y Marlaska para que la situación en Andalucía no se siga deteriorando por el narcotráfico.