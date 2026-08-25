La Junta promete a Ceuta "toda la ayuda que necesite" y lamenta la tardanza del Gobierno central ante la "emergencia sanitaria"

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía promete toda la ayuda necesaria a Ceuta ante la emergencia sanitaria tras la invasión fronteriza. Se enviarán 45.000 dosis de vacunas a Ceuta, incluyendo triple vírica, difteria-tétanos, varicela y polio. El consejero José Antonio Nieto critica la tardanza del Gobierno central y la creación "tarde y mal" del mando único de gestión. La Junta considera que la gestión de la crisis por parte del Gobierno central supone un "ridículo europeo y mundial".

La Junta de Andalucía no va a escatimar en el envío de ayuda a la ciudad autónoma de Ceuta ante la "emergencia sanitaria" que sufre desde la invasión fronteriza de los pasados días 30 y 31.

Así lo ha ratificado el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, tras el acuerdo adoptado el lunes por la Comisión de Salud Pública (CSP) convocada por el Gobierno central.

"Desde Andalucía se va a prestar toda la ayuda que se necesite", ha señalado, si bien lamenta la tardanza de Moncloa: "Esta decisión tenía que haberse tomado con muchísima más antelación".

"Cuando hay un incendio no se puede esperar a que las circunstancias apaguen el incendio. Hay que actuar y ayudar a que se haga con la mayor brevedad y con los menores daños posibles", ha añadido.

Las comunidades han acordado enviar a Ceuta hasta 45.000 dosis de vacunas como medida preventiva, de las que 15.000 serán de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio.

Nieto se ha mostrado "preocupado" por la "emergencia sanitaria" y la creación "tarde y mal" del mando único que gestionará la situación de crisis. La declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional llega 26 días después del asalto fronterizo.

Un "ridículo europeo y mundial"

La Junta recuerda que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, llevaba "desde el primer día pidiendo al Gobierno de España y a su presidente una decisión como esta, que era bastante sencilla".

Con independencia de que se debía haber evitado esta situación, para Nieto, el Gobierno de Pedro Sánchez "tenía que asumir su responsabilidad y no decir que esto es competencia de la ciudad autónoma de Ceuta".

El consejero ha considerado que la crisis de Ceuta redunda en un "ridículo a nivel europeo y mundial": "A mí como español me da mucha pena y me da mucha vergüenza que eso ocurra", ha añadido.

En cuanto al reparto de los menores que siguen en la ciudad autónoma, Nieto no ha querido desvelar la postura de la Junta: "Ese tema ni siquiera se ha planteado; en este momento lo que es fundamental es que nos pongamos con el problema que toca hoy".