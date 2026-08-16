El incendio de Niebla queda estabilizado tras diez días "sin cuartel" y los 417 desalojados podrán volver a sus casas

Bomberos en Los Berrocales, en la labor de extinción de incendio Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Niebla (Huelva), que ha quemado más de 38.000 hectáreas, ha sido estabilizado tras diez días de intensa lucha. Los 417 vecinos que permanecían desalojados podrán regresar a sus casas, según ha anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno. El fuego ha recorrido un perímetro de 210 kilómetros y es el incendio más devastador en la historia de Andalucía en cuanto a superficie afectada. El dispositivo de emergencia pasa a Nivel 1 y la UME comenzará su repliegue, aunque se mantendrán labores de vigilancia y refresco del terreno.

El incendio de Niebla (Huelva), que ha superado las 38.000 hectáreas quemadas, ha quedado estabilizado oficialmente este domingo a las 10.30 después de más de una semana de lucha contra el fuego.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha anunciado en una comparecencia desde el Puesto de Mando Avanzado, donde ha señalado que el fuego ha recorrido hasta 210 kilómetros de perímetro.

El incendio no ha evolucionado en las últimas 36 horas, por lo que, tras las labores de vigilancia y monitorización, "ya podemos dar por estabilizado". Además, las condiciones climatológicas son favorables.

Ahora, los equipos de extinción del Plan Infoca se centrarán en refrescar y asegurar el perímetro hasta lograr la extinción completa, que se producirá "en unas semanas".

El incendio, que se declaró el 6 de agosto en el paraje de Rabaconejos, pasa de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzarán su repliegue este domingo.

Moreno ha anunciado que va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continuaban evacuadas. Ya en los días precedentes, cerca de 200 afectados habían podido volver a sus casas.

Una "agresividad permanente"

"Este incendio ha sido uno de los más complicados de la última década y el mayor desde que soy presidente", ha confesado el presidente andaluz. Su "agresividad permanente y constante durante diez días no nos ha dado cuartel y ha llevado a los equipos a la extenuación", ha añadido.

Moreno ha pedido "precaución" para lo que queda de verano ante el alto riesgo de incidentes de este tipo. De hecho, mientras se producía el incendio de Niebla, ha habido otros 17 sobre los que actuar en la región.

El presidente ha agradecido a los profesionales y los alcaldes implicados su esfuerzo y "especialmente" al vicepresidente y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, "que ha estado estos diez días al pie del cañón".

Moreno también se ha acordado de la Administración General del Estado por su "coordinación y cooperación, netamente positiva". "Juntos somos más fuertes", ha declarado.

Andalucía está viviendo un verano especialmente duro en este apartado. La tragedia de Los Gallardos (Almería), donde murieron 14 personas, fue un primer aldabonazo.

Aquel fue el fuego más mortífero de la historia de Andalucía, mientras que el de Niebla es el que más hectáreas ha quemado: inicialmente por encima de las 38.000, aunque Moreno cree que "es probable que al final sean menos, cuando se analice".