Una 'segunda oportunidad' para ver el eclipse en Andalucía: será dentro de un año y esta vez completo en varias zonas

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía vivirá un eclipse solar total el 2 de agosto de 2027, visible al 100% en el sur de la región. Las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería serán las más privilegiadas para observar la ocultación completa del sol. Se prevé una gran afluencia turística en las zonas costeras, con municipios preparando actividades y espacios de observación. El siguiente eclipse solar total visible desde España no ocurrirá hasta el año 2053.

Andalucía ha disfrutado este miércoles del primer eclipse solar desde 1905. Un fenómeno inusual y muy esperado que no se ha visto de forma completa, a diferencia de otros puntos de España.

De hecho, en Andalucía el sol se ha ocultado solo entre el 93 y 96%, dependiendo de la zona. Aunque la diferencia parece escasa respecto a un eclipse total, el resultado es significativamente distinto.

Pero no habrá que esperar mucho —ni otros cien años— para asistir de nuevo a este espectáculo y con más opciones de verlo en su totalidad.

En el verano de 2027 tendrá lugar un nuevo eclipse solar que atravesará la Península Ibérica. Será el día 2 de agosto, en torno a las 10:50 horas.

En este caso, para verlo al 100% habrá que acercarse al entorno del Estrecho de Gibraltar y el sur de Andalucía. La franja cruzará las provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Almería y Granada, el eclipse solo se podrá ver en su totalidad en el área más meridional, especialmente en el Cabo de Gata y en las playas granadinas.

El sol se cubrirá por completo en la mitad sur de la provincia de Málaga, incluyendo toda la zona costera y la capital.

Cádiz, la provincia más 'agraciada'

Cádiz es el lugar que ofrece más posibilidades, pues más de tres cuartos de la provincia asistirán a la ocultación completa del sol. La capital provincial, toda la larga franja costera y la mayor parte de los municipios de interior quedan comprendidos.

El resto de las provincias (Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén) tendrán que conformarse con rangos del 94 al 99%. En Sevilla capital será visible al 98%, por encima del 94,7% de este 12 de agosto de 2026.

Pero al coincidir el del año que viene con las vacaciones de verano, el día 2 de agosto, se espera una gran afluencia en las zonas costeras de la región donde es posible observar el fenómeno al 100%.

De hecho, muchos municipios del sur de España ya se están preparando para aprovechar el tirón turístico y promocional de este evento, planificando actividades paralelas y espacios de observación.

Sin eclipse solar hasta 2053

El de 2027 será de mañana, cerca ya de las 11:00, lo que permitirá una mejor observación debido a la elevación del sol.

Será la última oportunidad para asistir a un eclipse solar total desde España hasta el año 2053. Aunque aún queda una última sorpresa: en este caso el eclipse anular del 26 de enero de 2028.