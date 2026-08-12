La Aemet avisa: Cádiz y Huelva serán las mejores provincias de Andalucía para ver eclipse del 12 de agosto

Las claves

Las claves Generado con IA Cádiz y Huelva serán las mejores provincias de Andalucía para observar el eclipse solar del 12 de agosto, según la Aemet. El eclipse podrá verse en Andalucía con una ocultación solar entre el 93% y el 96%, aunque la región está fuera de la franja de totalidad. Se prevén cielos despejados en casi toda Andalucía, salvo posibles tormentas puntuales en el norte de Granada y Almería. Las autoridades recomiendan usar gafas homologadas para observar el eclipse y evitar mirar directamente al sol sin protección adecuada.

Cádiz y Huelva. Estas serán las mejores provincias en las que contemplar el eclipse de este miércoles 12 de agosto según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

España será la tarde de este miércoles la protagonista absoluta.

La ocultación solar prevista ha acaparado durante estos días medios de comunicación y conversaciones contidianas; y tiene toda la pinta de que lo seguirá haciendo también las próximas jornadas.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo porque llegue el momento, hay que tener en cuenta que no en todos los puntos del país se verá igual.

Andalucía, para desgracia de los fanáticos de la astronomía, será uno de esos sitios en los que el fenómeno no alcanzará el punto máximo.

El motivo es que la comunidad del sur está fuera de la franja de la totalidad. Esto quiere decir que los andaluces solo verán del 93% al 96% de la superficie solar cubierta.

Además, cabe destacar que no en todas las provincias se va a poder observar de la misma forma.

Si bien es verdad que está previsto que el porcentaje sea mayor en Granada y Almería, también hay que tener en cuenta dónde se pone el Sol más tarde.

Según Ana Montoro, meteoróloga superior de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cádiz y Huelva son las provincias andaluzas que parten con mejores condiciones para contemplar el fenómeno astronómico.

¿El motivo? La posición del Sol.

Al encontrarse estas provincias en el extremo occidental de la comunidad, el atardecer se produce más tarde que en las zonas orientales, ofreciendo algo más de margen para disfrutar del eclipse antes de que el círculo solar desaparezca por el horizonte.

El momento de máxima ocultación del Sol está previsto en torno a las 20:20 horas.

Sin embargo, el fenómeno continuará durante el atardecer, por lo que pasadas las 21:00 horas todavía se podrá seguir disfrutando del espectáculo, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad lo permitan.

Esto último ha sido una de las incógnitas de los últimos días: la posibilidad de que hubiese nubes que dificultaran la visión.

Ahora, desde la AEMET han confirmado a este medio que "no se esperan" grandes masas en la mayor parte de Andalucía.

"El cielo estará despejado en prácticamente todo el territorio", ha indicado la meteoróloga. No obstante, en "la zona norte de Granada y Almería podría darse alguna tormenta de carácter puntual".

Independientemente de la provincia en la que cada quien contemple el eclipse, a la hora de hacerlo hay que tener en cuenta las ventajas e inconvenientes de la costa y de la zona rural.

En este sentido, desde la agencia estatal señalan que las mejores opciones son aquellos sitios de playa con orientación oeste o suroeste. Es decir, el litoral occidental.

Además de tratarse de enclaves donde el sol se esconde más tarde, en ellos no hay edificios altos que frustren la visibilidad.

Sin embargo, cabe destacar que en los arenales "la humedad puede dar lugar a alguna niebla" que empañe la estampa.

Recomendaciones

Hace 114 años que España no vive un fenómeno de tal magnitud. Lo extraordinario del eclipse está consiguiendo que nadie quiera perdérselo.

No obstante, las autoridades han dado una serie de consejos que hay que tener muy en cuenta.

La más importante y repetida de todas es el uso de gafas especiales para el momento. Estas deben estar debidamente certificadas conforme a la norma ISO 12312-2.

De no hacerlo, el fenómeno puede afectar a la retina y provocar daños irreversibles.

Asimismo, desde Protección Civil han incidido en que se debe evitar mirar directamente al Sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos.

En cuanto a la movilidad, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, planificar con antelación los viajes y utilizar únicamente las zonas habilitadas, sin detenerse en los arcenes.

También se ha hecho hincapié en la prohibición de encender fuego y la importancia de no estacionar sobre vegetación seca, especialmente en zonas con riesgo de incendios.

Por último, se pide respetar el entorno natural, evitar la acumulación de personas en espacios sensibles, no dejar residuos y no acceder a fincas o terrenos agrícolas.