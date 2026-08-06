Una treintena de bomberos siguen trabajando en un nuevo incendio declarado en Lucena del Puerto (Huelva)

Las claves

Las claves Generado con IA Un nuevo incendio forestal se ha declarado en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto (Huelva), movilizando a una treintena de bomberos del Plan Infoca. El dispositivo de extinción cuenta con 27 bomberos forestales, dos agentes de Medio Ambiente, tres autobombas y un buldócer, enfrentando fuertes vientos que dificultan las labores. Durante el miércoles se desplegaron hasta 65 efectivos, cinco autobombas, siete medios aéreos y un buldócer debido a la virulencia del fuego y la gran columna de humo visible desde varios municipios. Este incendio es el quinto en la zona en dos semanas y el segundo en menos de 24 horas, en un verano especialmente complicado para el municipio.

Un nuevo incendio ha sido declarado este miércoles en la provincia de Huelva, que ha obligado nuevamente a desplegar los servicios de emergencia encargados de la extinción de incendios por la zona.

En este momento, según han informado desde el Plan Infoca, una treintena de efectivos del Plan Infoca han trabajado durante la madrugada de este jueves 6 de agosto contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva).

El dispositivo está compuesto por 27 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente con tres vehículos autobomba y un buldócer ha desarrollado un "intenso trabajo de madrugada marcado por el fuerte viento en la zona".

Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la zona hasta 65 efectivos por tierra con cinco vehículos autobomba y un buldócer y hasta siete medios aéreos, dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Durante la tarde del miércoles, el incendio levantó una gran columna de humo visible desde diferentes puntos de la comarca del Condado, e incluso desde Huelva capital, debido al viento de 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora de componente suroeste.

🔴 #IFLucenaDelPuerto (#Huelva), ACTIVO.



ACTUALIZAMOS MEDIOS:

👩🚒 27 bomberos forestales, 2 agentes medioambientales

🚒 3 autobombas

🚜 1 buldócer



➡️ Madrugada de intenso trabajo marcado por el fuerte viento en la zona. La superficie afectada es de pinar y matorral. pic.twitter.com/iPTCkUaEKn — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 6, 2026

La virulencia del fuego provocó que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) alertase a la población de Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte (Huelva) de la posible llegada al entorno de los tres municipios de humo procedente del incendio y recomendase cerrar bien puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda.

Además, otra de las recomendaciones, como es habitual en este tipo de escenarios, es la de cuidar especialmente a niños, personas mayores y personas enfermas o con patologías respiratorias para reducir la exposición al humo.

Cinco incendios en dos semanas

Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo en menos de 24 horas, ya que este miércoles por la mañana quedó extinguido otro que comenzó en la tarde del martes.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de esta localidad del Condado de Huelva y el de este miércoles es el segundo que se produce en lo que va de semana.

Asimismo, el pasado 28 de julio, tuvo lugar otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

Precisamente en la mañana de este miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20.00 horas del martes y quedó controlado a las 23.14 horas.

El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.