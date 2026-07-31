Juanma Moreno pide a Sánchez que asuma "su obligación constitucional" de defender las fronteras en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la zona del incendio de Almería. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno exige a Pedro Sánchez que defienda las fronteras en Ceuta ante la llegada de 60.000 migrantes desde Marruecos. La Junta de Andalucía critica la tardanza del Gobierno central en reaccionar y solicita restablecer la normalidad en Ceuta y Melilla lo antes posible. El comunicado muestra solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y Melilla y advierte del riesgo de alteración de la convivencia si la crisis se prolonga. Varios consejeros andaluces acusan al Gobierno de una política migratoria caótica y de falta de respuesta ante la crisis humanitaria y de seguridad.

El Gobierno andaluz ha pedido en un comunicado oficial que "asuma su obligación de defender las fronteras" ante la grave situación de Ceuta, tras la llegada de 60.000 personas procedentes de Marruecos de forma irregular.

En la misiva, publicada en su perfil de la red social X, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha criticado la "tardanza" del Gobierno central en reaccionar y le exige a Pedro Sánchez que cumpla con sus deberes constitucionales y defienda las fronteras y la integridad territorial de España.

El mensaje comienza reconociendo la grave situación que se vive en la ciudad y con muestras de "solidaridad del pueblo andaluz con los ciudadanos ceutíes, así como su apoyo a su gobierno autonómico que se está viendo obligado a afrontar una situación insostenible en el ámbito social y de la seguridad".

El presidente de la Junta hace extensivo su apoyo a la ciudad de Melilla, "en la que también se están produciendo entradas masivas de inmigrantes sin control".

Sin embargo, también critica la acción política y "la tardanza" del Gobierno en reaccionar ante la grave situación que se está viviendo en la ciudad.

En el comunicado, Moreno reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que "restablezca la normalidad en ambas ciudades autónomas en el menor tiempo posible, ante el temor de que la prolongación de esta situación pudiera dar lugar a sucesos que alteren la convivencia pacífica en ellas".

Varios consejeros andaluces se han pronunciado este viernes sobre estas situaciones. Así el vicepresidente primero, Antonio Sanz, ha expresado la "máxima preocupación" y ha pedido al Gobierno central que reaccione y atienda a las peticiones de emergencia.

A juicio de la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, lo que está ocurriendo es "el reflejo de esa política caótica en materia migratoria que lleva" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, cree que "lo que está pasando en Ceuta es algo que en la Unión Europea (UE) del siglo XXI no debería ocurrir jamás".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que "todos estamos asistiendo atónitos y escandalizados a la crisis humanitaria y migratoria que está viviendo la hermana ciudad de Ceuta", con una "ausencia total de política migratoria por parte del Gobierno de España".

"La Guardia Civil se ve absolutamente superada y nuestros socios europeos ven con alarma cómo el Gobierno no hace absolutamente nada", ha añadido.