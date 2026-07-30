Andalucía rechaza la nueva financiación autonómica: “¿Por qué un andaluz recibe 389 euros menos que un catalán?"

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía rechaza la nueva propuesta de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda y denuncia que favorece a Cataluña, siguiendo el modelo presentado por ERC. Andalucía critica que recibe 389 euros menos por habitante que Cataluña y 143 euros menos que la media nacional, calificando esto como un atentado contra la igualdad de los españoles. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado nuevos altos cargos y la creación de 13 centros directivos para adaptar la administración a nuevas competencias, sin aumentar el número de departamentos. La portavoz Carolina España lanza duras críticas al Gobierno central, especialmente a Pedro Sánchez, y exige mayor transparencia en los criterios de reparto y futuros acuerdos.

Andalucía rechaza frontalmente la última propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda: "Es la misma que presentó ERC, según la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy.

La portavoz ha remarcado que el modelo nace "viciado desde el inicio y diseñado por el independentismo para beneficiar al independentismo".

España ha subrayado que la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda no aporta novedades de fondo respecto a las exigencias planteadas por los socios catalanes del Ejecutivo central.

"La financiación es de todos, es para todos y se hace con todos. Tenemos que saber cuáles son los criterios de reparto y no solo lo que le va a llegar a Andalucía, sino lo que le va a llegar a cada comunidad en base a qué criterio”, ha asegurado.

Desde el Gobierno andaluz subrayan que no aceptarán en ningún caso un acuerdo que apuntale la desigualdad entre ciudadanos.

"Andalucía no puede permitir seguir infrafinanciada. No podemos entender que Andalucía tenga que recibir 143 euros menos por ciudadano que la media nacional, y 389 euros menos por habitante que Cataluña”.

Carolina España ha insistido: “No creemos que un ciudadano andaluz valga 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña. Es un atentado contra la igualdad de los españoles."

Respecto a la suspensión de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para esta semana en Madrid, la portavoz ha aclarado que la Junta de Andalucía solicitó expresamente un aplazamiento

La nueva fecha se ha fijado para el próximo 4 de septiembre.

"Le ponemos deberes al ministro para este verano. Queremos la información del conjunto, no de una parte. No nos puede llegar una documentación escasa a tres días del Consejo, porque los temas hay que prepararlos y estudiarlos”, ha explicado.

Aunque la consejera ha reconocido una mejora en la disposición del nuevo titular de Hacienda al señalar que "en las formas es más dialogante y algo más amable", pero "en el fondo es el mismo sistema pactado entre la señora Montero y ERC”.

En este sentido, la portavoz ha instado al Ejecutivo central a aclarar el marco contable global antes de abordar cualquier reforma financiera.

"Es deseable que antes de ponernos a trabajar sobre un nuevo sistema, sepamos si España va a contar o no con unos Presupuestos Generales del Estado”, ha manifestado.

Nombramientos

El Consejo de Gobierno ha aprobado también un buen número de nombramientos de altos cargos: "Queremos poner en marcha toda la administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj”.

El objetivo, insiste España, es, sacar adelante en tiempo y forma los presupuestos de la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a conseguir darle a Andalucía la estabilidad presupuestaria y la seguridad jurídica que necesita”.

En relación con los decretos de estructura aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno, se crean 13 nuevos centros directivos (direcciones generales y secretarías generales) para adaptar la estructura a las nuevas competencias (como Vivienda o Inteligencia Artificial).

La portavoz insistió en que no se incrementa el número de departamentos. La gestión de los menores no acompañados permanece dentro de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Críticas a Pedro Sánchez

Durante la comparecencia, Carolina España ha dirigido duras críticas hacia la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Estamos viendo que con Pedro Sánchez se puede saquear las arcas públicas. Quienes incumplen la ley y son condenados por corrupción tienen el perdón asegurado”, ha manifestado.

Una alusión al indulto parcial a Laura Borrás “concedido prácticamente a escondidas en una tarde de verano y saltándose todos los límites posibles. Es de una gravedad insoportable”.

No sé si la señora Montero tendrá alguna explicación que dar sobre el caso del exalcalde de Linares, condenado por corrupción y también indultado”, ha añadido.

Al ser cuestionada por la propuesta de un pacto de Estado contra la emergencia climática planteado desde La Moncloa en el marco de la ola de incendios estivales, la portavoz ha mostrado cautela sobre los compromisos del Ejecutivo central.

"En la lucha contra los incendios hay que ir de la mano de todas las administraciones: Gobierno de España, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos”, ha insistido.

Pero ha alertado sobre un Pacto de Estado: “El problema es quién se fía de Pedro Sánchez. Luego todo tiene letra pequeña, que nos diga claramente qué es ese pacto”.