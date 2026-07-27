Un incendio de madrugada obliga a desalojar a 150 vecinos de un edificio en Linares (Jaén)

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio se declaró de madrugada en la cocina de una vivienda en la novena planta de un edificio en la calle Blasco Ibáñez, Linares (Jaén). El fuego obligó a desalojar preventivamente a unos 150 vecinos del bloque de pisos afectado. Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios acudieron al lugar, aunque no fue necesaria su intervención médica. Los propietarios de la vivienda incendiada acudieron por sus propios medios a un centro hospitalario y los vecinos pudieron regresar tras extinguirse el fuego.

Un incendio declarado durante la madrugada de este lunes en la cocina de una vivienda ha obligado a desalojar de forma preventiva a unos 150 vecinos de un bloque de pisos en la localidad jiennense de Linares, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió a la 1.10 horas, cuando varios testigos alertaron de un incendio en un edificio situado en la calle Blasco Ibáñez. Según las primeras informaciones, el fuego se originó en la cocina de una vivienda ubicada en la novena planta del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Linares, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Como medida de precaución, los servicios de emergencia ordenaron el desalojo del edificio, una actuación que afectó a alrededor de 150 vecinos. Todos ellos pudieron regresar posteriormente a sus viviendas una vez que el incendio quedó completamente extinguido y se comprobó que no existía riesgo.

Los Bomberos han confirmado que el fuego quedó localizado en la cocina del inmueble afectado. Los propietarios de la vivienda se desplazaron por sus propios medios a un centro hospitalario para ser atendidos, sin que fuera necesaria la intervención de los servicios sanitarios en el lugar del suceso.