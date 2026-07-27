Los andaluces confían más en el PP para solventar sus problemas que para el resto de España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El 26% de los andaluces confía más en el PP para resolver problemas locales como vivienda y sanidad que para el resto de España. Adelante Andalucía supera al PSOE en confianza para solucionar temas clave en la región, según el Barómetro Andaluz. A nivel nacional, el PP pierde 5,2 puntos de confianza respecto al ámbito andaluz, mientras que el PSOE mejora su valoración. Casi la mitad de los andaluces considera buena su economía personal, aunque un 29,9% no planea tomar vacaciones este año.

Más de un cuarto de la población andaluza (un 26%) confía más en el PP para resolver sus principales problemas como son la vivienda o la sanidad que para el resto de España.

Así se recoge en el nuevo Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta de Andalucía, resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre el 19 de junio y el 2 de julio.

Justo cuando se estaba negociando el pacto entre PP y Vox para el arranque de la nueva legislatura con un pacto de coalición.

Aunque en ambos supuestos, el PP es la primera fuerza, cuando la pregunta se plantea a nivel nacional la puntuación es 5,2 puntos inferior.

Una segunda lectura política de la encuesta es que Adelante Andalucía supera al PSOE en la confianza de los andaluces para resolver problemas como la vivienda o la sanidad.

Así ven al partido que encabeza José Ignacio García el 16,5% de los encuestados, mientras que los socialistas andaluces ahora comandados por María Jesús Montero se ubican en tercer lugar con una puntuación del 12,3.Vox baja a la cuarta posición con un 9,4.

A nivel nacional, los socialistas mejoran su puntuación, al situarse en segundo lugar con un porcentaje de confianza de los encuestados 1,5 puntos superior al dato andaluz.

En cuanto a los principales problemas que identifican los encuestados, en el caso de Andalucía los tres primeros serían la vivienda, seguida de la sanidad y el paro.

Sin embargo, a nivel nacional se cuela en segundo lugar la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción, un problema que apunta el 21% de los encuestados. El paro se posiciona en tercer lugar, según el 10% de los participantes.

Por otro lado, el barómetro también pregunta a los encuestados por su "economía personal", y casi la mitad de los andaluces la considera buena.

No obstante, el 29,9 por ciento de los andaluces no tiene previsto tomar vacaciones este año, mientras que un 15,8 por ciento "probablemente no haga planes".