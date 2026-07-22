Sofía Rull Rodríguez, nueva interventora general de la Junta de Andalucía tras la dimisión del anterior por el caso Leire

Las claves

Las claves Generado con IA Sofía Rull Rodríguez ha sido nombrada nueva interventora general de la Junta de Andalucía, en sustitución de Miguel Ángel Figueroa. Figueroa dimitió tras aparecer en las libretas de Leire Díez, vinculadas a la trama SEPI. El Consejo de Gobierno andaluz también ha nombrado a los ocho nuevos delegados territoriales en las provincias. El Gobierno andaluz ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero de Andalucía, a pesar de la falta de datos estatales sobre déficit y transferencias.

Sofía Rull Rodríguez (Sevilla, 1977) ha sido nombrada hoy en Consejo de Gobierno interventora general de la Junta de Andalucía.

Sustituye a Miguel Ángel Figueroa, interventor general de la Junta de Andalucía desde enero de 2025. Figueroa dimitió después de aparecer en las libretas de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez por su vínculo con la 'trama SEPI'.

Rull, que actualmente sirve en la Cámara de Cuentas, es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y cursa grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED.

Funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía desde el año 2008, ha formado parte del Cuerpo de Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Consejo Económico y Social de España.

Allí ha sido responsable de personal y también parte del departamento de Asuntos Económicos.

También ha formado parte del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta en la especialidad de gestión financiera.

Delegados territoriales

Además del de la nueva interventora general, el Consejo de Gobierno también ha procedido al nombramiento de los ocho delegados territoriales de la Junta.

En Almería, Francisco Góngora se estrena en el cargo. Hasta ahora era el alcalde de El Ejido.

En Huelva, la nueva delegada es Berta Sofía Centeno García. Es la secretaria general del Partido Popular en la provincia y parlamentaria autonómica hasta este momento.

La misma situación que tiene en Jaén Eric Domínguez , también parlamentario andaluz y presidente del Partido Popular en la provincia.

En Cádiz, Mercedes Colombo Roquete repite en el cargo. En Córdoba también continúa Adolfo Molina. En Granada, Antonio Jesús Granados García, también sigue.

En Málaga repite Patricia Navarro y en Sevilla Ricardo Sánchez Antúnez.

Presupuestos

Por otra parte, el Gobierno andaluz ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un formalismo para tener presupuestos antes de final de año.

Las comunidades autónomas deben remitir antes del 1 de agosto al Consejo de Política Fiscal y Financiera la información relativa a su límite máximo de gasto no financiero.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España, ha insistido en que la determinación del techo de gasto para 2027 debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y los recursos del sistema de financiación autonómica que correspondan a Andalucía.

Sin embargo, “el Gobierno de España no ha aprobado todavía los objetivos de déficit y deuda para las comunidades autónomas ni ha comunicado las entregas a cuenta del sistema de financiación, la liquidación correspondiente al ejercicio 2025 o el importe de distintas transferencias procedentes de la Administración General del Estado”.

Así que en la práctica se está trabajando a ciegas, con estimaciones y según la experiencia de los funcionarios.

Carolina España ha confrontado la seriedad del ejecutivo andaluz para elaborar sus cuentas con la situación nacional, sin que el ejecutivo de Pedro Sánchez haya llevado un borrador siquiera al Congreso de los Diputados en toda la legislatura.

Y sin que la consejera tenga fe en que mañana consiga aprobar un techo de gasto en la votación prevista en la Carrera de San Jerónimo.

“Es un mecanismo de distracción, pero por muchas cortinas de humo, por mucho artificio que pongan, lo que no pueden esconder es Ábalos, a Cerdán y a Zapatero”, ha asegurado la portavoz.

La andanada ha llegado también a la líder de la oposición, María Jesús Montero: “Tiene que dar muchas explicaciones, decía que el señor Zapatero era su talismán, que le traía suerte, que aspiraba a parecerse a él en el futuro. Está todo dicho, ¿no?”.

España ha incidido en que Montero “tendrá que dar muchas explicaciones porque ha sido la máxima responsable de la SEPI y tendrá que decir qué ha ocurrido con ese rescate de de Plus Ultra, o por qué se ha dejado de investigar a personas que no hacían sus declaraciones a Hacienda”.