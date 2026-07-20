Vox nombra senador por Andalucía a Álvaro Zancajo, jefe de prensa de Abascal y consejero en Canal Sur

Álvaro Zancajo en una imagen de archivo durante la toma posesión como miembro del consejo de administración de RTVA. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Vox designa a Álvaro Zancajo, jefe de prensa de Abascal y consejero en Canal Sur, como senador por Andalucía. Zancajo compagina su cargo en Vox con el de consejero en el Consejo de Administración de la RTVA, y está siendo investigado por posible incompatibilidad. María Pastor Pérez-Angulo, directora de la Oficina de Atención a la Maternidad de Sevilla, también será senadora por Vox. El acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox permite a Vox mantener un senador andaluz, cediéndole uno de los cinco del PP.

El coordinador nacional de Comunicación de Vox y mano derecha de Santiago Abascal, Álvaro Zancajo, dará el salto a la política pura y dura.

En el pleno del próximo jueves del Parlamento andaluz será designado de manera oficial como senador por Andalucía, junto a María Pastor Pérez-Angulo, la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Zancajo compagina su labor de comunicación en Vox con la de consejero en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), el organismo que controla Canal Sur.

Precisamente por este motivo está siendo investigado por la Oficina Andaluza Antifraude tras admitir la denuncia presentada el pasado mes de abril por Adelante Andalucía contra el consejero de RTVA.

La formación de izquierda denunció el caso por "no cumplir con el reglamento de incompatibilidad" del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza.

Además, Zancajo fue el jefe de campaña de la candidata a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, en junio de 2022.

Tras esas elecciones fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, una tarea que compagina desde 2024 con la de coordinador nacional de Comunicación de Vox.

Es habitual su presencia en la mayoría de actos en los que acude el líder de Vox, además ejerce de vínculo entre los medios de comunicación y el partido.

Antes de ocupar este puesto, el periodista también ostentó el cargo de director de informativos durante la primera legislatura de Juanma Moreno, cuando el popular necesitaba los votos de Vox para poder gobernar.

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Tras los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura.

No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones.