El PP lanza a sus candidatos a las municipales en las capitales andaluzas: repiten todos los alcaldes y solo cambia Jaén

Feijóo y Moreno con los candidatos del PP en 2023, siete de los cuales repiten Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PP apuesta por la continuidad en las candidaturas para las municipales de 2027 en las capitales andaluzas, repitiendo todos los alcaldes salvo en Jaén. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, volverá a presentarse con 83 años y tras seis victorias consecutivas. La única novedad es en Jaén, donde Isabel Azañón sustituye a Agustín González Romo tras la moción de censura que dio la alcaldía al PSOE. Los candidatos fueron anunciados en A Coruña y serán presentados públicamente por Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela.

El PP apuesta por la continuidad en sus candidaturas para las elecciones municipales de mayo de 2027 en lo que respecta a las capitales de provincia de Andalucía.

El Comité Electoral Nacional del partido ha aprobado este viernes sus candidatos a las alcaldías de capitales de toda España y apuesta por los alcaldes que ya gobiernan en siete de las ocho cabeceras provinciales de la región.

Así, José Luis Sanz, alcalde popular de la capital andaluza, volverá a concurrir en Sevilla, mientras que hará lo propio en Málaga Francisco de la Torre, que ya anunció la semana pasada que a sus 83 años afrontaría de nuevo el reto tras seis victorias consecutivas. Lleva 26 años gobernando.

Repiten también la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el alcalde de Cádiz, Bruno García; el de Córdoba, José María Bellido; y las alcaldesas de Granada, Marifrán Carazo, y Huelva, Pilar Miranda.

Solo cambia el cartel en Jaén, la única capital donde no gobierna el PP y que quedó en manos del PSOE después de una moción de censura en 2025, con el apoyo de Jaén Merece Más, que desalojó a Agustín González Romo.

González Romo dejará sitio en el cartel a Isabel Azañón, que en la actualidad es secretaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén. Su nombre ya fue anunciado este jueves por el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, en su cuenta de la red social X.

Moreno la presentó como "una mujer con un gran conocimiento de la ciudad, una experiencia acreditada en el Ayuntamiento y un estrecho vínculo con el tejido social y económico jienense".

Foto de familia en Santiago

Los candidatos han sido anunciados en A Coruña por el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras una reunión del órgano electoral.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará públicamente a los cabeza de cartel de las capitales españolas este sábado en un acto en Santiago de Compostela y posará con ellos en una foto de familia.