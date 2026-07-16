Muere un motorista de 55 años en una colisión múltiple en la A-4 en Jaén

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista de 55 años falleció tras una colisión múltiple en la A-4, a la altura de Santa Elena (Jaén). El accidente ocurrió poco antes de las 22:50 horas en el kilómetro 252 de la autovía, en sentido Córdoba. En el siniestro estuvieron implicados una moto, un turismo y un camión. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, no se pudo salvar la vida del motorista.

Un motorista murió en la noche de ayer miércoles en una colisión con varios vehículos implicados ocurrida en la localidad de Santa Elena (Jaén), según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro sucedió pocos minutos antes de las 22:50 horas, en el kilómetro 252 de la A-4, sentido Córdoba.

Varios ciudadanos llamaron al teléfono 1-1-2 para avisar del siniestro, en los avisos indicaban que una moto, un turismo y un camión habían colisionado y el motorista había quedado herido en el lugar.

La sala coordinadora activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras. Los sanitarios desplazados a la zona no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 55 años.