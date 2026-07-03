Juanma Moreno cede en la prioridad nacional y en el 'no a más menas', pero deja a Vox solo con Turismo y Justicia

Se acuerdan rebajas fiscales, impulso a la natalidad y a la familia, y la promoción de una Ley de Concordia frente a la Ley de Memoria Histórica.

El pacto recoge medidas de control de la inmigración, supresión de subvenciones a ONG que favorezcan inmigración ilegal, y requisitos de arraigo para acceder a vivienda social.

Vox entra en el Ejecutivo andaluz con la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia.

Juanma Moreno y Vox firman un acuerdo de gobierno en Andalucía que incluye 150 puntos y garantiza estabilidad para la legislatura.

Sobre las 19.00 horas de este jueves Juanma Moreno dejó de estar en funciones tras conseguir los síes de 68 diputados -53 suyos y los 15 de Vox- media hora después de firmar un acuerdo con los de Santiago Abascal.

El mismo recoge 150 puntos que incluyen la medida estrella de Vox, la prioridad nacional, ligándola eso sí al arraigo "real, duradero y verificable" al territorio y reforzándose en vivienda y servicios públicos.

En cualquier caso, Moreno la ha rebajado puntualizando que no supondrá que los nacidos fuera de España sean excluidos.

También recoge el documento un discurso más duro y con el sello de Vox hacia los menores extranjeros no acompañados (menas). De hecho, ese punto en concreto arranca con: "No más menas" en Andalucía y abarca un plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal.

En esta línea, el pacto a su vez incluye la supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal, la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos y la reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal.

A cambio, el PP andaluz ha conseguido que Vox tenga mucho menos peso en su Gobierno en comparación con los pactos firmados en otras comunidades como Castilla y León, Extremadura y Aragón tal y como se empeñaron los de Abascal desde el día después de las elecciones.

"Las medidas que hay en otras partes de nuestra nación son necesarias en Andalucía", dijo el candidato de Vox, Manuel Gavira, hace unos días en un encuentro en Córdoba con el sector agrario, advirtiendo de que iban a exigir lo mismo.

Sin embargo, en Andalucía, sólo han conseguido una consejería con rango de vicepresidencia, eso sí; otra vicepresidencia en la Mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica.

Gavira, un "socio leal"

La consejería en cuestión no es ni la de Agricultura, ni la de Familia, que sí dirigen en las otras tres comunidades donde cogobiernan, sino la de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia.

Al frente estará el propio Manuel Gavira, quien ha remarcado que el PP encontrará en Vox "un socio leal" que, todo apunta, ha preferido apretar con las medidas en el programa que con los cargos.

"Es un acuerdo sensato y no de investidura, sino de legislatura para cuatro años", han coincidido ambos mandatarios. Con un objetivo fundamental: "Dotarla de estabilidad".

El acuerdo recoge el compromiso de ambas formaciones con la aprobación de los cuatro presupuestos de la nueva legislatura.

Además, a pesar de su empeño en gobernar en solitario teniendo en cuenta que se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta tras alcanzar 150.000 votos más que hace cuatro años, este jueves dio un giro en el guion al dar naturalidad a su inclusión.

"También es verdad que el hecho de que haya un representante de esa formación en su ejecutivo posibilita mayor coordinación y complicidad y es corresponsable también de los objetivos para los próximos cuatro años", subrayó el presidente andaluz.

Las medidas más relevantes

En el documento, ambas formaciones coinciden en varios puntos y otros los han tenido que limar. Los de Fiscalidad y Desregulación son, 'a priori', los que menos problemas han debido plantear. Moreno ya ha acometido en sus anteriores gobiernos rebajas de impuestos e iniciativas de simplificación administrativa.

El nuevo Ejecutivo andaluz reducirá el IRPF y bonificará Sucesiones y Donaciones. Varios puntos entroncan con la defensa de la familia y el apoyo a la natalidad: se deducirá la cuota íntegra de IRPF autonómico por nacimiento.

También el nuevo Gobierno nace con algunos compromisos de menor alcance pero marcado sello de Vox. Por ejemplo, para contrarrestar la Ley de Memoria Histórica, se promoverá una Ley de Concordia.

Al mismo tiempo se rechaza la "agenda ideológica de medio ambiente", se incluyen medidas en defensa de los toros y la caza y se plantea la reducción de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y "entidades privadas sin utilidad pública".

"Sensibilización" con la maternidad

El acuerdo contempla emprender una reindustrialización en Andalucía y el impulso a autónomos y emprendedores. Asimismo, se acometerá "un blindaje" del sector primario andaluz frente "a los aspectos negativos de la Agenda 2030".

La Familia será uno de los ejes de la política de gobierno, con el fomento de la natalidad y "campañas de sensibilización y apoyo a la maternidad y a la vida como un bien social".

En el apartado social, se prevé más plazas y presupuesto para las residencias de ancianos y centros de día. En Sanidad, también se incrementa el presupuesto y se prevé una profunda reforma con una "auditoría y plan de choque" para reducir las listas de espera.

La vivienda es otro de los grandes objetivos. El acuerdo incluye las 20.000 nuevas viviendas protegidas que Juanma Moreno ha prometido promover en su nuevo mandato.

Para acceder a vivienda social será necesario demostrar "arraigo real y prolongado" basado en el Padrón. Okupas y allanadores no podrán acogerse a medidas de este tipo, pensadas en especial para menores de 36 años.

Por último, en materia de Educación, en los planes de estudio se incluirá "Historia del terrorismo en España" para "honrar la memoria y dignidad de las víctimas".

Tras la firma y el visto bueno de todas estas medidas, Juanma Moreno tomará posesión este domingo 5 de julio en un acto en el Palacio de San Telmo y la próxima semana conformará el Gobierno de los próximos cuatro años.

Por su parte, Génova ha valorado positivamente el acuerdo. "Este país necesita más políticos como Juanma Moreno", consideran, y recuerdan que el PP sale "más fuerte, reforzado en todos nuestros enfrentamientos electorales con el PSOE" tras las cuatro elecciones autonómicas de 2026.

Una cuestión que consideran que les da impulso para volver a medirse con el sanchismo en las urnas, que con toda probabilidad será en 2027.