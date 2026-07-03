Las claves económicas del acuerdo de PP y Vox en Andalucía: menos impuestos y 'hachazo' a los sindicatos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el futuro vicepresidente, Manuel Gavira. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El acuerdo entre PP y Vox en Andalucía incluye una reducción progresiva de impuestos, rebajas del IRPF y eliminación de tasas autonómicas en el sector primario. Se recortarán al 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidad pública, y se revisará el personal de la extinta Faffe para garantizar la legalidad en el acceso al empleo público. En agricultura, el pacto blinda al sector frente a normativas climáticas de la UE, rechaza el acuerdo UE-Mercosur y exige cláusulas espejo para las importaciones. Se prioriza a los autónomos con bonificaciones y deducciones, limita la instalación de macroplantas renovables en suelos agrícolas y prevé una estrategia industrial para fortalecer el tejido productivo.

El acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Andalucía incluye un importante paquete de medidas económicas que incluyen reducciones fiscales y defensa del sector agrario, y más políticas industriales.

El primer punto del acuerdo es elaborar y aprobar presupuestos año a año para toda la legislatura.

Hasta ahí fácil, porque en esos puntos las coincidencias en los programas de PP y Vox son importantes.

Pero hay puntos que a buen seguro han exigido un enorme esfuerzo a las partes. Los "pelos en la gatera" de los que ha hablado Juanma Moreno al presentar el pacto junto a Manuel Gavira (Vox).

Una de las medidas impuestas por Vox es reducir al 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. Aunque el punto lleva la coletilla de "sin utilidad pública", lo que puede dar cierto margen.

Un trago para Juanma Moreno, firme defensor del Diálogo Social y del papel de los agentes económicos y sociales.

En diciembre de 2024 el PP aprobó con su mayoría absoluta la Ley de Participación Institucional precisamente para blindar la financiación de patronal y sindicatos y aumentar su influencia política.

La administración paralela y los enchufados

Otro de los charcos que Moreno ha evitado durante dos legislaturas ha sido la administración paralela y los enchufados. Vox entra a saco.

"Revisión de la situación jurídica y organizativa del personal laboral de la extinta Faffe", dice el punto 31 del pacto. Lo que está previsto es un proceso de estabilización.

Aunque "se revisará individualmente la situación del personal afectado, especialmente en relación con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para el acceso al empleo público", han pactado.

En Agricultura, Vox ha impuesto un "blindaje" del sector frente a las normativas climáticas de Bruselas que, según el texto, perjudican la rentabilidad del campo.

Moreno se ha mostrado siempre defensor de las medidas contra el cambio climático, tema que le ha llevado a confrontar con Gavira en el Parlamento durante la pasada legislatura.

El compromiso ahora es que Andalucía quede libre de cargas o tasas autonómicas derivadas de estas agendas. De igual forma, el Gobierno andaluz adopta una postura oficial de rechazo al acuerdo UE-Mercosur.

Se exigirá la aplicación de cláusulas espejo para que las importaciones extracomunitarias cumplan los mismos estándares que los productores andaluces.

Y se traslada el rechazo a la PAC 2028-2034 y a su "condicionalidad climática", exigiendo que no se disminuyan los fondos (FEAGA y FEADER) para Andalucía.

En política hidráulica, se contempla un plan para ampliar de manera progresiva el número de hectáreas con posibilidad de regadío.

Reducción del IVA a la carne y pescado

De igual modo, han acordado exigir al Gobierno central la reducción del IVA a la carne y el pescado, la extensión del IVA superreducido al gasóleo agrícola, fertilizantes y piensos, y la reducción de módulos del IRPF agrario. Y se prevé la creación de ayudas complementarias para jóvenes agricultores.

El acuerdo explicita su apoyo a la ganadería intensiva frente a lo que denomina "criminalización del lobby animalista y las políticas climáticas de Bruselas", una redacción que encaja con los postulados de Vox.

La Junta asumirá íntegramente los costes de la vacuna y la aplicación contra la lengua azul. También se activarán ayudas directas urgentes para los viticultores afectados por el hongo del mildiu, buscando frenar la pérdida de superficie de viñedo en la región.

Y se protegerá la dehesa como ecosistema productivo y base de la ganadería extensiva y las reses bravas, sin condicionalidades medioambientales adicionales.

Se elaborará un plan para acabar con la ocupación ilegal de fincas de titularidad pública de la Junta para, posteriormente, proceder a su venta o concesión administrativa a ayuntamientos o particulares que busquen su rentabilidad.

Se rechazan las limitaciones de días de pesca de la Política Pesquera Común y se redactará un plan de modernización de la flota andaluza financiado con fondos FEMPA

En fiscalidad se ha acordado una bajada progresiva del IRPF del 0,25% anual en los tramos de menos de 60.000 euros, hasta un punto al final de la legislatura.

Deducciones por nacimiento

Habrá más deducciones por nacimiento o adopción -de 500 a 1.500 según el número de hijos-; deducciones dobles por hijos con discapacidad; y un incremento del 50% en las deducciones para familias numerosas (sin topes de renta).

También se amplían las deducciones para gastos educativos -comedor, uniformes, material escolar, etc.- y para la adquisición de gafas o lentillas. Y se compromete la reducción progresiva de todas las tasas autonómicas vinculadas al sector primario.

El pacto incluye una reducción fija de 2.000 euros en el tramo autonómico del IRPF para pacientes diagnosticados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o cuidadores a cargo.

Se bonificará el impuesto de Donaciones en caso de adquisición de vivienda habitual entre hermanos, buscando ampliar progresivamente la bonificación del 50% al Grupo III de parentesco.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el gobierno impulsará una rebaja del 0,25% del tipo general cada año y ampliación de los límites del valor de la vivienda -hasta 200.000 euros para jóvenes y discapacitados, y hasta 300.000 € para familias numerosas- para aplicar tipos reducidos.

Además, se creará una línea de crédito pública para financiar el pago del ITP a 10 años con bonificación del 100% de comisiones e intereses.

Se ha acordado suprimir tres impuestos ambientales (bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos) y la reducción progresiva a la mitad de las tasas autonómicas del sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca).

Medidas para los autónomos

Los autónomos estarán “en el centro de la acción política” del nuevo gobierno, dice el acuerdo.

Se plantea compensar costes de la Seguridad Social en el segundo año de actividad, bonificación de dos meses de cuota en caso de baja médica y deducciones por traspaso o transmisión de negocios en municipios en riesgo de despoblación.

En vivienda, se mantiene el compromiso popular de construcción de al menos 20.000 nuevas viviendas protegidas mediante colaboración público-privada y oposición frontal a la ley de vivienda estatal.

Otro de los puntos calientes del acuerdo está en las renovables, en los últimos años un pilar de las políticas económicas del PP.

Ahora se adquiere el compromiso del nuevo gobierno de bloquear la instalación de macroplantas eólicas y fotovoltaicas en suelos de regadío, inundables o que tengan un alto valor agronómico.

Se priorizará que este tipo de instalaciones se ubiquen en suelos artificiales, cubiertas o suelos degradados y no productivos.

Y se exigirá al Gobierno de España las inversiones necesarias en redes e infraestructuras eléctricas, como nuevos puntos de conexión.

En la tramitación de proyectos de renovables, será obligatorio emitir informes vinculantes de impacto agrario en todos los expedientes destinados a la instalación de energías renovables.

El objetivo es que el desarrollo energético sea 100% compatible con los usos, costumbres y actividades económicas del campo.

El acuerdo prevé una estrategia a largo plazo para fortalecer el tejido productivo andaluz, utilizando indicadores claros como el peso de la industria sobre el PIB regional, el empleo provincial generado o el volumen de inversión captada.

Se hará una liberalización de suelo industrial suficiente y asequible y ampliación, modernización y construcción de nuevos polígonos y parques empresariales.

Para dinamizar el sector y eliminar los cuellos de botella burocráticos, el acuerdo contempla la eliminación de trabas y la creación de una Ventanilla Única Industrial de Andalucía.

Para el año que viene se creará un fondo específico de reindustrialización.

En la distribución de responsabilidades final, la gestión de buena parte de las medidas de industria y burocracia quedan bajo la órbita de la Consejería de Vox con rango de Vicepresidencia.