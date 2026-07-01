La Junta apremia al pacto de Gobierno como "respuesta al espectáculo de corrupción" que rodea a Sánchez

Carolina España, en la sesión de investidura del martes junto a Juanma Moreno y Antonio Sanz Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía urge a formar un nuevo Gobierno como respuesta a los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno central. Carolina España, portavoz del Ejecutivo andaluz, insiste en la necesidad de un gobierno solvente para proteger Andalucía y responder a retos futuros. Se espera que el Gobierno andaluz esté constituido en julio para garantizar la aprobación de los Presupuestos antes de fin de año. PP y Vox subrayan la importancia de un acuerdo rápido ante la "urgencia nacional" y las diferencias con el Gobierno central.

La conformación del nuevo Gobierno andaluz podría estar más cerca si se confirman los indicios respecto a la sesión parlamentaria de este jueves, en la que Juanma Moreno podría salir finalmente investido presidente.

Para la portavoz del actual Ejecutivo en funciones, Carolina España, es importante que el nuevo Gobierno andaluz se constituya cuanto antes como contrapeso a un Gobierno de España que no satisfaría las necesidades de la región.

"Necesitamos un gobierno solvente en nuestra tierra que esté preparado ante los retos que se aproximan", ha dicho España, para quien "se vislumbra que quieren volver a castigar a nuestra tierra con un sistema de financiación diseñado por el independentismo".

Así lo ha referido al término del Consejo de Gobierno en funciones, el número 200 de este mandato y puede que el último.

La portavoz ha insistido en que además de poder "proteger nuestra tierra" con unos Presupuestos en tiempo y forma, "la mejor respuesta al espectáculo de corrupción del Gobierno de España es que en Andalucía se levante un gobierno solvente y limpio".

España espera que eso suceda a más tardar este mes de julio para que las cuentas generales estén listas para su debate el 31 de octubre y la aprobación antes del 1 de enero.

Ya en el debate de investidura de este martes, PP y Vox multiplicaron sus menciones a la deteriorada situación del Gobierno central y esta misma mañana la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, apuntaba en esa dirección.

"Urgencia nacional"

Muñoz abogó por un acuerdo "más pronto que tarde" para investir a Moreno, ya que "en estos momentos de urgencia nacional" debe primar lo que une a ambos partidos y no lo que los separa.

"Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa", ha declarado.