Moreno afronta la semana de investidura con los "teléfonos abiertos" con Vox y dos 'balas' para salir elegido presidente

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno afronta su investidura para un tercer mandato como presidente de la Junta de Andalucía, necesitando los votos de Vox para lograr mayoría. La investidura se celebrará en una sala alternativa por obras, donde Moreno expondrá su programa sin límite de tiempo y buscará transmitir estabilidad para la región. Vox exige garantías y plazos para sellar el pacto, mientras la izquierda considera las negociaciones entre PP y Vox un "teatrillo". Si no hay acuerdo en la primera votación, existe una segunda oportunidad el jueves y, de no haber investidura antes del 29 de agosto, se convocarán nuevas elecciones en octubre.

A casi mes y medio del 17-M, Andalucía vuelve a votar. Pero en esta ocasión solo están llamados a las 'urnas' los diputados, quienes deberán pronunciarse sobre la idoneidad de Juanma Moreno para un tercer mandato al frente de la Junta.

El candidato a la reelección subirá a la tribuna de oradores a las 12:00 horas de este lunes 29. No será en el salón de plenos habitual, la capilla del viejo Hospital de las Cinco Llagas, que está en obras, sino en la sala Alberto Jiménez-Becerril, más modesta.

Pero el objetivo es el mismo: ganarse la confianza de la Cámara para presidir el nuevo Gobierno andaluz. Para ello, Moreno expondrá sin límite de tiempo su programa, sus aspiraciones y su estilo de gobernanza para Andalucía.

El malagueño ha pasado del mutismo inicial a apretarle las tuercas a Vox —con quien está obligado a pactar para sumar los dos escaños que le faltan para la mayoría de 55— con el mensaje de que Andalucía "no puede pararse".

Esa será una de las claves de su discurso: mantener la "estabilidad" en la región a toda costa, en línea con lo sucedido, con algunos altibajos, desde 2019 y en especial con la mayoría absoluta de 2022.

Los mensajes públicos del presidente en funciones en la última semana han ido orientados a reforzar la idea de que, ya que el acuerdo con Vox es necesario ante el 'no es no' de la izquierda, conviene acometerlo "cuanto antes" para echar a andar la legislatura.

La "estabilidad" de Moreno se expresa además en una iniciativa concreta, la Ley de Presupuestos, la más importante. El texto tiene que estar listo para presentar a la Cámara antes del 31 de octubre. Ya debería estar redactándose el anteproyecto. Moreno asume que "vamos tarde", pero con un Gobierno ya constituido este mes de julio, se llegaría en "tiempo y forma".

Será interesante ver con qué palabras y en qué tono se dirige a Vox en este discurso. Los partidos llegan sin acuerdo cerrado, al menos de cara al exterior, pero mostrando sintonía en muchos aspectos y en el deseo de llegar al pacto más pronto que tarde.

"Vamos a seguir dialogando hasta el último minuto, los teléfonos están abiertos", dijo el dirigente popular el viernes. Fue en la aldea de El Rocío, donde coincidió con el portavoz de Vox, Manuel Gavira.

Vox, una de cal y otra de arena

A Gavira, y a sus homólogos de la sede nacional, que se quejaron inicialmente de no recibir ninguna llamada desde el PP, les corresponde ahora ir dando una de cal y otra de arena. Los de Abascal admiten que el pacto "va por buen camino" pero exigen "garantías y plazos" para el cumplimiento y no pierden oportunidad de visibilizar lo que les aleja del PP.

Por su parte, la oposición de izquierdas (PSOE, Adelante, Por Andalucía) no duda de que el acuerdo está cerrado "hace tiempo" y se refiere a las negociaciones en la derecha como "teatrillo", "vodevil" e incluso "telenovela turca".

Los grupos tendrán la palabra el martes 30, a partir de las 10:00 horas. Será una intensa mañana de réplicas al aspirante, en la que ya se advertirá el sentido del voto de Vox y la justificación del mismo.

El partido ya ha advertido que no hay medias tintas: o a favor o en contra, pero nada de abstención operativa. Por la tarde del martes se despejarán las dudas con la votación de los diputados por llamamiento.

Pero incluso si Vox vota en contra, cosa bastante probable, Moreno puede acabar la semana investido presidente, ya que el jueves se celebraría una 'segunda vuelta' de votación. De ser así, Moreno tendría margen de sobra para confeccionar y presentar un Gobierno antes de agosto.

Y si tampoco hay acuerdo de mayoría en la Cámara el jueves, se abrirán nuevas oportunidades si el presidente del Parlamento lo estima oportuno. La Mesa ha habilitado todos los lunes de julio y agosto para sesiones de investidura.

El límite, eso sí, es el 29 de agosto, ya que cuando se cumplan dos meses desde la sesión de este lunes el presidente de la Cámara andaluza tendrá que convocar de oficio nuevas elecciones.

Llegado ese caso, el decreto de convocatoria se expediría el lunes 31 de agosto y se publicaría en Boletín de la Junta el 1 de septiembre. Desde el 2 de septiembre contaría el plazo de 54 días para ir a las urnas, que serían en octubre.