El lío de la Zona ORA en Matalascañas: un proyecto tumbado, tickets cobrados y un acuerdo de 8M€ en el aire

Las claves

Las claves Generado con IA La activación irregular de la Zona ORA en Matalascañas ha generado polémica tras cobrarse tickets sin la aprobación legal del pleno municipal. El contrato de 30 años firmado entre el Ayuntamiento de Almonte y la empresa Dornier por 8 millones de euros está en el aire por la falta de una ordenanza reguladora. El alcalde de Almonte, en minoría parlamentaria, intentó aprobar la zona ORA sin el respaldo del pleno, provocando críticas y maniobras políticas para bloquear la medida. El conflicto ha dejado a los ciudadanos y comerciantes en una situación de incertidumbre, con la zona ORA suspendida y los parquímetros retirados temporalmente.

En las últimas semanas la polémica ha atrapado al núcleo costero de Matalascañas, perteneciente al municipio de Almonte en la provincia de Huelva, debido a la activación de modo irregular de la zona ORA durante varias horas.

El pasado 27 de mayo la Junta de Andalucía tumbó el decreto de la puesta en marcha de esta zona de estacionamiento regulado, ya que no se había cumplido el trámite administrativo legal. Es decir, su aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento de Almonte.

El principal problema reside en que el actual alcalde de Almonte, Francisco Bella, está en minoría parlamentaria.

Bella es exmilitante del PSOE, partido con el que gobernó la localidad durante 20 años. Actualmente, lo hace bajo las siglas de Ilusiona, una formación de ámbito local, pero actualmente sin mayoría absoluta debido a que un concejal se pasó al grupo de no adscritos.

Por estas circunstancias el edil firmó el decreto de la zona ORA sin contar con el visto bueno del pleno del Consistorio, lo que ha motivado que desde la oposición cataloguen su actuación en esta materia como "una auténtica chapuza".

Paco Bella cuenta con diez concejales que forman parte del equipo de gobierno, mientras que los once restantes, se encuentran en la oposición, lo que dificulta enormemente su aprobación.

Un concejal regresó de urgencia de un crucero

Desde un principio, la intención del Ejecutivo municipal era implementar una zona de aparcamientos que prácticamente convertiría en su totalidad al núcleo costero en un lugar con zonas de tarificación durante los meses de mayor movimiento.

Para conocer más al detalle la situación vivida en el núcleo costero, EL ESPAÑOL ha contactado con la Asociación de Propietarios de Matalascañas, que ha expresado su "satisfacción" por el rechazo a la norma, que consideran un "abuso" por su concepción.

En un principio, la idea era que pudiera desarrollarse desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, con costes superiores en los meses de julio y agosto.

La situación llega a ser tan absurda, que un concejal de la oposición, en concreto José Miguel Espina, del PSOE, tuvo que regresar de urgencia de unas vacaciones con su familia, en un crucero, regresando de Nápoles hasta Almonte.

Lo hizo, tomando dos vuelos pagando un elevado precio para volver a casa justo antes del pleno. El representante se vio sorprendido con esta maniobra del alcalde, que pretendía aprobar la norma, aprovechando la ausencia de uno de los concejales opositores.

Es de esperar, según ha señalado en una conversación con este medio la vicepresidenta de esta asociación, Rosa Arias, que el regidor tratará de aprobar la norma a lo largo del verano, aprovechando cualquier momento de ausencia de algún concejal ausente.

Un acuerdo millonario

El principal problema al que se enfrenta el alcalde ya no es que la ordenanza no sea aprobada, al recibir constantemente el rechazo de la oposición.

El núcleo de la problemática reside en que el Ayuntamiento de Almonte firmó en septiembre de 2025 una concesión de 30 años con la empresa Dornier para gestionar el aparcamiento regulado en Matalascañas.

El acuerdo firmado por el alcalde tenía dos componentes económicos. En primer lugar, un canon anticipado de 2,1 millones de euros que Dornier abonó al consistorio -equivalente a 70.000 euros anuales por tres décadas pagados de golpe- y una inversión directa de seis millones que la empresa asumió en razón de obras de asfaltado y señalización de la urbanización.

El propio alcalde calificó el contrato de "hito histórico" a la vez que señaló que el que se había logrado firmar se trataba de un acuerdo "pionero en la Península Ibérica".

Sin embargo, ese contrato se firmó sin que existiera una ordenanza reguladora aprobada en pleno, requisito legal imprescindible para habilitar el cobro de tasas de aparcamiento, lo que provoca que el contrato pueda ser declarado nulo.

Es por todo esto que el municipio puede verse atrapado en un escenario financiero y jurídico del que no existe salida sencilla, y los precedentes en otros puntos de España no invitan al optimismo de cara al ejecutivo municipal.

Esta situación expone al Ayuntamiento a una deuda, que sus arcas municipales no pueden asumir, ya que el dinero pagado por Dornier ya se ha invertido "casi en su totalidad" en las obras del paseo y en las calles.

Ya existen precedentes en Andalucía de hechos similares, el más cercano es el de Zahara de los Atunes, pedanía del municipio gaditano de Barbate, donde su Ayuntamiento adjudicó la gestión de los aparcamientos a una empresa privada sin tramitar la propuesta ni obtener la aprobación del pleno.

El resultado de aquello terminó con una querella criminal contra el alcalde por prevaricación. El paralelismo con lo sucedido en Almonte es bastante evidente: un contrato adjudicado, rechazado por el pleno y una ordenanza inexistente.

Es por esto, que el alcalde ha advertido de que llevará al pleno "cuantas veces sea necesario" esta ordenanza, con el objetivo de que sea aprobada, bien sea mediante algún acuerdo con algún miembro de la oposición, o por la ausencia de alguno de los ediles.

Activada ilegalmente varias horas

Este lío fue en aumento debido a que la Zona ORA llegó a activarse el pasado 15 de mayo de modo ilegal durante varias horas, lo que obligó a la Junta de Andalucía a tomar medidas, informando al Consistorio de Almonte de que no puede implementar esta medida al no haber sido confirmada por el ente municipal.

Parquímetro sin activar en Matalascañas. Cedida

La presunta ilegalidad, confirmada por la Junta a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública consiste en que el alcalde, al verse en minoría en el pleno, decidió aprobar esta medida de modo unilateral en lugar de aprobarla formalmente como tasa mediante una ordenanza debatida en el pleno municipal.

Como resultado de esta anulación, el estacionamiento en la zona regulada es actualmente gratuito mientras se resuelve el conflicto administrativo, una norma que según han calificado fuentes municipales en declaraciones a este medio se trata de una "auténtica chapuza", lo que ha provocado que sea llevada al pleno hasta en doce ocasiones hasta la fecha.

Parquímetros retirados y un ticket pagado

Pese a que desde el Ayuntamiento de Almonte eran sabedores de que no se había cumplimentado de modo correcto, la zona de estacionamiento regulado llegó a activarse durante varias horas, lo que provocó que algunos ciudadanos hicieran uso de los parquímetros.

Desde la Asociación de Propietarios de Matalascañas, han hecho llegar a este medio a modo de denuncia social uno de los muchos tiques cobrados a los usuarios, que hicieron uso de los aparcamientos en las zonas de tarificación.

Imagen del ticket pagado por parte de un usuario en Matalascañas Cedida

Por su parte, los comerciantes de la zona sienten "una situación de incertidumbre". Así lo ha expresado el presidente de la Asociación de Empresarios de Almonte, Pedro Roldán Cabrera, en declaraciones a este medio.

Aunque la visión particular de los comerciantes puede diferir, habitualmente están a favor de la tarificación de la Zona ORA, ya que implica una mayor movilidad, una regulación a la que no se oponen. En todo caso, también apuntan que "les gustaría conocer más al detalle" la situación.

Por su parte, la Junta de Chiringuitos de Matalascañas convocará una reunión habitual coincidiendo con el inicio de la temporada de verano, en la que también se abordará esta situación.

Por el momento, la decisión de Dornier ha sido la de retirar los parquímetros para salvaguardarlos de cualquier acto vandálico que pudieran sufrir, a la espera de novedades.