Detienen a una pareja como presuntos autores de dos robos en un garaje comunitario en Albolote (Granada)

Una imagen de archivo agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables de dos robos en un garaje comunitario en Albolote (Granada). Los robos, ocurridos en marzo y mayo, implicaron la sustracción de una motocicleta eléctrica valorada en 4.000 euros y herramientas valoradas en 3.000 euros. La investigación reveló que no hubo daños en los accesos al garaje, sugiriendo que los autores aprovecharon la apertura previa o manipularon el sensor de la puerta. Las imágenes de videovigilancia y la identificación de un vehículo vincularon a la pareja, que ya tenía antecedentes, con los hechos. Ambos fueron puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, de 45 y 55 años respectivamente, como presunto autor y presunta cooperadora necesaria de un delito de robo o hurto de uso de vehículo y otro de hurto, tras la sustracción de una motocicleta eléctrica y diversas herramientas del interior del garaje comunitario de un edificio situado en la localidad de Albolote (Granada).

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos tuvieron lugar en dos fechas distintas, en marzo y mayo, cuando dos vecinos del mismo edificio denunciaron la sustracción de una motocicleta eléctrica y herramientas, valoradas en unos 4.000 y 3.000 euros respectivamente.

El equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla se hizo cargo de la investigación tras conocer las denuncias de los perjudicados. Según han precisado, en ambos casos no se detectaron daños en los accesos al garaje comunitario, lo que hizo sospechar a los agentes que los presuntos autores habrían aprovechado la apertura previa de la puerta principal de entrada o habrían manipulado el sensor de la misma para acceder al interior.

El visionado de las imágenes de videovigilancia aportadas por uno de los perjudicados permitió a los agentes identificar de forma inequívoca a un hombre y un vehículo, cuya titular era una mujer.

La pareja presuntamente habría actuado de forma conjunta para entrar, cargar los objetos sustraídos, trasladarlos y proceder posteriormente a su venta. Ambos presentaban antecedentes policiales por hechos similares.

Tras la finalización de diligencias y la localización de los presuntos implicados, estos fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada, que decretó su libertad con cargos.