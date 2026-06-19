Muere electrocutada una persona en Almería en una torre de alta tensión

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha fallecido electrocutada de madrugada en una torre de alta tensión en La Juaida, Almería. El incidente ocurrió sobre las 00:59 horas en el Camino del Marchal, según informó el 1-1-2 de Andalucía. Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios acudieron al lugar y certificaron la defunción de la víctima. La Policía Nacional investiga las circunstancias y causas del suceso mortal.

Una persona ha muerto electrocutada esta madrugada en Almería en la población de La Juaida, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 00:59 horas, cuando testigos de los hechos han alertado al centro de coordinación que una persona había recibido una descarga eléctrica en una torreta de alta tensión en el Camino del Marchal.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente para rescatar a la víctima con una escala, junto con efectivos de Policía Local, Nacional y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción.

El 1-1-2 ha alertado, asimismo, a la compañía Endesa, junto con efectivos de Protección Civil y a Policía Local de Viator, al estar en el límite con este municipio.

Policía Nacional investiga las circunstancias y causas del suceso mortal.