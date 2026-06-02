Podemos Andalucía se descompone tras el 17-M: dimite su líder Raquel Martínez por falta de "autonomía"

Las claves

Las claves Generado con IA Raquel Martínez dimite como coordinadora general de Podemos Andalucía por falta de autonomía en su labor. La decisión de Martínez se tomó hace meses, pero la aplazó para no afectar el proceso electoral autonómico del 17 de mayo. Martínez defendió la permanencia de Podemos en la coalición Por Andalucía, a pesar de las reticencias de la dirección nacional. En su despedida, Martínez agradece a la militancia y expresa su deseo de que quienes continúen tengan la autonomía suficiente para liderar.

Falta de "autonomía suficiente" en su tarea. Ese es el motivo por el que la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha comunicado al Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano de decisión del partido, su dimisión del cargo.

En un comunicado, Martínez achaca su paso al lado a no haber tenido "autonomía suficiente" para "todo aquello con lo que se comprometió" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024.

Aunque la decisión la tomó hace meses, según cuenta ella misma, optó por aplazarla para no interferir en el proceso electoral autonómico del pasado 17 de mayo ni perjudicar a la coalición Por Andalucía, a la que apoyó públicamente y por la que hizo campaña activamente con la renuncia ya en mente.

Raquel Martínez fue junto al exparlamentario andaluz por Córdoba José Manuel Gómez Jurado la principal defensora de la continuidad de Podemos en la coalición Por Andalucía frente a las reticencias de la dirección nacional de la formación morada.

Esta accedió in extremis, unas horas antes de su registro, a repetir en la candidatura liderada por Antonio Maíllo a los comicios del 17M tras compartir grupo parlamentario durante la última legislatura.

La ya exlíder de Podemos Andalucía asegura que ha sido "un honor" ser la coordinadora general del partido con el que comenzó a militar. Sin embargo, lamenta que, aunque lo ha intentado, no ha podido llevar a cabo todo aquello con lo que se comprometió en el documento político con el que fue elegida coordinadora. Sin especificar ninguna tarea.

"Deseo suerte y el mayor de los aciertos a quienes continúen esta labor. También les deseo la autonomía suficiente para hacerlo, que no es ni más ni menos que la misma que pedimos para Andalucía".

La ya excoordinadora se ha referido a esa autonomía que "el pueblo andaluz conquistó en las calles el 4 de diciembre de 1977 y refrendó en las urnas el 28 de febrero de 1980 y por la que hay que seguir trabajando cada día", subraya Raquel Martínez.

Por último, agradece el trabajo de la militancia y los trabajadores de Podemos Andalucía y se compromete a seguir militando. "Siempre desde la alegría, los cuidados y los afectos", concluye.