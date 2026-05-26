El viento y el terreno dificultan la extinción del incendio de Doñana: la Junta ha activado 10 aeronaves y 130 bomberos

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en el Parque Nacional de Doñana sigue activo y las labores de extinción se ven obstaculizadas por el fuerte viento y el difícil terreno. Unos 130 bomberos y diez aeronaves, incluidos helicópteros y aviones anfibios, trabajan para controlar el fuego. El incendio comenzó el domingo en la zona de las Marismillas, en pleno corazón de Doñana, y ha afectado alrededor de 300 hectáreas, aunque no todas están calcinadas.

El incendio en el Parque Nacional de Doñana aún no se ha extinguido. El fuerte viento y el terreno están complicando las labores de los bomberos.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia, Emergencia y Sanidad en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Por ahora, hay 130 efectivos trabajando en sofocar las llamas. Además, la administración regional ha activado diez aeronaves: siete helicópteros, dos anfibios pesados y otro helicóptero de la misma categoría.

El fuego se originó el pasado domingo en un enclave conocido como las Marismillas, en el corazón de Doñana. Desde entonces, los operarios trabajan para sofocarlo.

Por ahora hay alrededor de 300 hectáreas afectadas, aunque, tal y como ha indicado el responsable del departamento andaluz, no todas ellas están calcinadas.

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