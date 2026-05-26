De mito del Carnaval y la izquierda gaditana a apestado: los maltratos de Juan Carlos Aragón que "todos sabían"

La revelación ha generado una fuerte reacción en la ciudad y entre personalidades gaditanas, provocando decepción y debates sobre la gestión de su legado.

Exparejas y familiares denuncian que durante años se ocultaron las condenas y los malos tratos, mientras se seguía homenajeando públicamente a Aragón.

El Ayuntamiento de Cádiz ha cancelado los homenajes previstos, como la estrella en el Paseo de la Fama, y ha retirado los honores y el nombre de un colegio que llevaba el nombre del artista.

Juan Carlos Aragón, mito del Carnaval de Cádiz y referente de la izquierda local, fue condenado en 2010 por violencia machista contra su exesposa Paqui Pino.

Meridional y obrerista, Cádiz venera a sus hijos más rebeldes. Juan Carlos Aragón fue durante décadas el niño bonito de la ciudad y su Carnaval, admirado por todos y elevado a faro moral por la izquierda andaluza.

Su fama trascendía el popular concurso del Falla y entroncaba con una manera levantisca de entender el mundo: "Si Cádiz por fin fuera cantón independiente, para gobernar una república de barcas, dándole la espalda a su maldito continente", fantaseaba en sus letras.

Filósofo de formación y trovador por instinto, su pose anticapitalista y sus letras hicieron que en torno a él se forjara un mito, que su muerte en 2019, a los 51 años, no hizo sino acrecentar. Admirado por Jordi Évole, Alejandro Sanz y Manu Sánchez, entre otros muchos dentro y fuera de Andalucía, cantaba contra la injusticia, los poderosos y la violencia, también la que se ejerce contra las mujeres.

Pero no ha sido hasta siete años después del fallecimiento, y más de quince desde su condena por violencia machista, que la otra cara del Capitán Veneno —así se le conocía desde 2008— ha salido a la luz. Una faceta del compositor que "todo el mundo sabía", según su exesposa Paqui Pino. Todo Cádiz y todo el Gobierno del exalcalde José María González Santos 'Kichi'.

Un homenaje del actual Ayuntamiento, encabezado por Bruno García (PP), ha sido el detonante de una 'revisión' que ha alborotado los mentideros de la vieja capital constitucional. La Fundación que lleva el nombre del artista, presidida por su última mujer y viuda, Luisa Tejonero, iba a colocar este domingo una estrella en el Paseo de la Fama del Carnaval gaditano, frente al emblemático Falla.

A oídos del alcalde llegaron las quejas de sus dos primeras exmujeres: Lola Ramírez y Paqui Pino. La última aportó la sentencia de 2010 por la que se condenaba a Juan Carlos Aragón a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones, otro de amenazas leves y una falta de vejaciones injustas.

Los hechos, juzgados por la sala de Lo Penal 1 de Cádiz, se remontan a 2005, época en la que, según recoge el escrito judicial, Aragón vivía preso de una adicción a las drogas. La sentencia consigna hematomas en brazos, piernas y cuello fruto de una discusión en presencia del hijo menor de Paqui y el compositor.

Aragón remitió con posterioridad mensajes "con carácter intimidatorio", en los que hace alusión a la compra de un "rifle" e insultos y vejaciones: "Vieja, gorda, adúltera, mentirosa, mala madre, estafadora, choriza, hija de puta".

Lola Ramírez, su primera esposa, ha mostrado su solidaridad con Paqui y ha apuntado a comportamientos semejantes vividos con el artista: "Ni los mecanismos jurídicos ni la sensibilidad social me permitieron en su día demostrar la verdadera dimensión de quien era tan seguido públicamente". Ramírez, que tiene una hija de aquel matrimonio, ha pedido que "cesen los homenajes" porque "no es digno de ellos".

Contra los "falsos aliades"

Su hija, Lola Aragón, no se ha olvidado de señalar al entorno que durante años ocultó presuntamente los hechos y multiplicó los homenajes: "Se están removiendo conciencias. Se están destapando falsos aliades. Se están cayendo caretas. Y todo eso es bien. De aguantar a gente oportunista e imprudente estamos hartas y acostumbradas".

Además de cancelar la estrella en el Paseo de la Fama, el Gobierno local ha acordado retirar los honores a Aragón, revertir el cambio de nombre del colegio Andalucía —llamado Juan Carlos Aragón a instancias del ejecutivo de 'Kichi', él mismo carnavalero y admirador del compositor— y pedir responsabilidad al exalcalde y su equipo de Adelante Cádiz.

"Todo el mundo lo sabía, incluido el anterior equipo de Gobierno y el director del colegio. Sabían de los malos tratos, sabían de la sentencia, y no se hizo nada, y se ha seguido dándole homenajes, reconocimiento público, ganando dinero a costa de su nombre...", se lamentaba Paqui Pino en Diario de Cádiz.

'Kichi' ha asumido en un escueto mensaje en X que "Paqui tiene razón", mientras que su concejal de Fiestas, Lola Cazalilla, ha confirmado que supo de los hechos pero "aunque lo pedimos, no tuvimos acceso directo ni a ella ni al documento para tomar otras decisiones". El Ayuntamiento decretó luto oficial por su muerte en 2019, entre otros homenajes.

Paqui tiene razón. — José María González 'Kichi' ۞ (@JM_Kichi) May 24, 2026

Esta 'cancelación post-mortem' impacta directamente en Adelante Andalucía. Para su portavoz actual, José Ignacio García, "se me ha caído un mito", mientras que la fundadora del partido, Teresa Rodríguez, ha preferido ser más críptica: "Con lo bonito que era el nombre del colegio Andalucía".

Personalidades y artistas gaditanos y andaluces también han reaccionado a la noticia. Uno de ellos, el humorista Manu Sánchez, amigo y admirador de Aragón: "Sigo en shock. Lo siento. La sensación es dolorosa, intensa y profunda. La decepción también". Sánchez, que ha condenado "absolutamente la violencia, y especialmente la violencia machista", asegura que "yo no lo sabía".

"Conocía de oídas por Cádiz chismes sobre la horrible etapa anterior del Juan Carlos de las adicciones y las relaciones tóxicas, pero nunca en estos términos. Yo no puedo mentirme ni mentiros, para mí esto lo cambia todo, bastante. Mucho. Y duele. Rabia, vacío y sensación de orfandad. Hoy todo lo que no sea mandarle el apoyo a Paqui, sobra", ha añadido.

En el otro extremo de la polémica se sitúa la Fundación que lleva el nombre del artista y preside su última esposa y viuda, Luisa Tejonero, quien ha lamentado a título personal que el daño a su hijo menor "ya está hecho" por las noticias que han llegado al colegio en el que estudia.

La Fundación emitió un comunicado en el que aseguraba estar "recabando la información disponible en relación al asunto y sus posibles implicaciones". Asimismo, reafirmó su "compromiso con la defensa del legado cultural, humano y artístico" de Aragón.