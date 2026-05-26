Manuel Gavira acusa a Juanma Moreno de "querer meter en un lío a los andaluces" por ignorar el mandato de las urnas

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel Gavira (Vox) critica a Juanma Moreno por querer gobernar en solitario tras las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Gavira acusa a Moreno de ignorar el mandato de las urnas y de poner en riesgo a los andaluces por no negociar con Vox. Moreno defiende que lo más sensato para Andalucía es continuar con un gobierno en solitario y no replicar coaliciones de otras comunidades. Vox también reprocha a Moreno su respaldo a la cooperación entre populares y socialistas en la Unión Europea, vinculándola al Pacto Verde, Agenda 2030 y Mercosur.

El portavoz y candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este martes que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "está decidido a meter en un lío a los andaluces" por "no querer escuchar lo que han votado".

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Gavira ha reaccionado así después de que Moreno reiterase este lunes que su objetivo tras las elecciones del 17 de mayo es conformar un ejecutivo en solitario.

Tenemos un gobierno mafioso y el PP de Andalucía no deja de tenderle la mano.



Al final, quien está decidido a meter en un lío a los andaluces es Moreno Bonilla por no querer escuchar lo que han votado.



La coalición que nos ha impuesto el Pacto Verde, la Agenda 2030 o Mercosur… https://t.co/IDNCxfjB6e — Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) May 26, 2026

La intención de Moreno Bonilla es continuar con un Ejecutivo sin presencia de consejeros de otros grupos políticos, pese a que la candidatura popular se quedó a dos escaños de alcanzar la mayoría absoluta y se encontrará en minoría en el Parlamento autonómico.

Moreno considera que "lo razonable", "sensato" y "positivo" para Andalucía, es continuar con el modelo de gobierno en solitario, y no extrapolar lo que sucede en Aragón o Extremadura, con ejecutivos de coalición a la comunidad andaluza.

Este texto escrito por Gavira se produce tan solo un día después de las palabras pronunciadas por el líder del PP andaluz, un Moreno que aseguró en una entrevista al Canal Extremadura su intención de "gobernar en solitario" y que confirmó que "aún" no habían iniciado las conversaciones con VOX.

Pese a que el líder de los populares andaluces también explicó que "todavía había tiempo", ya que hasta el jueves 11 de junio no se constituye el Parlamento, se reafirmó en su idea de continuar gobernando sin presencia de consejeros de la formación con sede en Bambú en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Crítica al pacto en Bruselas

Además, el dirigente de Vox ha afeado igualmente a Juanma Moreno que el lunes pusiera en valor el “entendimiento” existente en la Unión Europea entre el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo, destacando que “hay mucho más que nos une que lo que nos separa”, en un acto en el que recogió el premio Carlos V, como vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE.

“Tenemos un gobierno mafioso y el PP de Andalucía no deja de tenderle la mano”, ha señalado Gavira, en referencia al Ejecutivo central encabezado por Pedro Sánchez.

A su vez, ha señalado que la "coalición" entre socialistas y populares que hay en la Unión Europea y que "nos ha impuesto el Pacto Verde, la Agenda 2030 o Mercosur no es ejemplo de nada".

"Si de Vox depende, Andalucía tendrá un gobierno con sentido común, ese es nuestro compromiso", ha sentenciado Gavira, reafirmando la postura de su partido ante el futuro de la gobernabilidad en la región andaluza.