Juanma Moreno apunta a "esta semana" para empezar a negociar con Vox e insiste en gobernar en solitario

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía en funciones, a su llegada a la entrega del Premio Carlos V. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno prevé iniciar esta semana o la próxima las negociaciones con Vox tras las elecciones autonómicas. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía insiste en su intención de gobernar en solitario, pese a que necesita el apoyo de Vox. Moreno destaca que no hay prisa para negociar, ya que el Parlamento andaluz no se constituye hasta el 11 de junio. La fórmula que propone Moreno difiere de la pactada en Extremadura, donde el PP incluyó consejeros de Vox en el Ejecutivo.

Las negociaciones entre el Partido Popular, ganador de las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo 17 de mayo y Vox, la formación encabezada por Manuel Gavira, comenzarán pronto, probablemente a lo largo de esta semana o la siguiente.

Así lo ha anunciado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en el monasterio de Yuste durante una entrevista realizada por Canal Extremadura.

Juanma se ha mostrado cauto y ha asegurado este lunes que "aún no han comenzado" las negociaciones con Vox de cara a una posible investidura, aunque ha afirmado que "espera iniciar" las conversaciones con la formación con sede en Bambú "esta semana o la próxima".

"Tampoco hay prisa, hasta el día 11 de junio no se constituye el Parlamento y por tanto tenemos tiempo", ha señalado durante la entrevista con el canal público extremeño.

Son las primeras declaraciones que realiza después de que desde Vox le reclamaran la pasada semana al líder del PP andaluz que "descolgara el teléfono" para iniciar las conversaciones, con el objetivo de lograr un acuerdo para formar gobierno, al asegurar que estaban "deseando" empezar a negociar.

El presidente del Gobierno de Andalucía ha emitido estas valoraciones en una comunidad como la de Extremadura, a la que ha acudido para recibir el Premio Europeo Carlos V, que recibirá en nombre del Comité de las Regiones de la Unión Europea, de la que es el actual vicepresidente primero.

Este galardón, que inicialmente debía entregarse el 12 de mayo, finalmente se retrasó dos semanas, con el objetivo de que no interfiriera en el desarrollo de la campaña electoral.

Gobernar en solitario

En este acto, en el que el Rey de España, Felipe VI es el encargado de entregar el premio, Moreno se ha referido a la situación en Andalucía tras el paso por las urnas, donde se encuentra a la espera de ser investido por el Parlamento nuevamente, algo para lo que tendrá que negociar con Vox.

En todo caso, ha reafirmado su idea de "gobernar en solitario" tras el "resultado contundente" del PP de Andalucía en las elecciones, pese a no disponer de la mayoría absoluta con la que contaba en la anterior legislatura.

La fórmula que Moreno pretende llevar a Andalucía es diferente de la acordada en Extremadura, donde su compañera María Guardiola, tras meses de desencuentros con Vox, tuvo que terminar por acceder a meter consejeros de la formación en el Ejecutivo, a la vez que acordó un pacto de legislatura.

"Creo que un gobierno en solitario es lo razonable, lo sensato y positivo además para Andalucía, más allá, que evidentemente se llegaran dentro de la dinámica parlamentaria a acuerdos", ha subrayado.

La aritmética parlamentaria ha querido que los populares se queden en 53 diputados, a tan solo dos de la ansiada "mayoría suficiente" a la que se refería Moreno en el pasado, por lo que los 15 parlamentarios logrados por Vox se antojan necesarios para continuar en San Telmo.