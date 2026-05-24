Dos helicópteros intentan sofocar un incendio declarado en Almonte en plena romería del Rocío

Las claves

Las claves Generado con IA Dos helicópteros y un avión de carga en tierra han sido activados para sofocar un incendio forestal declarado en el paraje Marismillas de Almonte. El incendio comenzó sobre las 18:05 horas del domingo, coincidiendo con la celebración de la romería del Rocío, que congrega a miles de personas en la localidad. El fuego ha generado una gran columna de humo visible desde municipios cercanos como Sanlúcar de Barrameda. Además de los medios aéreos, han intervenido un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos brigadas de refuerzo contra incendios.

Parece ser que la temporada de incendios forestales ya ha comenzado.

En este fin de semana se han registrado al menos ocho fuegos en diferentes partes de la comunidad andaluza, el último de ellos en el municipio onubense de Almonte. El mismo ha requerido de la participación de dos helicópteros para sofocar las llamas.

Cabe recordar que esta localidad está siendo en estos momentos el escenario de la romería del Rocío. Miles de personas han hecho el camino hacia la aldea y esperan a que la Virgen del Rocío pasee por sus calles el próximo lunes.

Las llamas se han originado en el paraje Marismillas en torno a las 18:05 horas de este domingo 24 de mayo.

Según ha informado el Infoca, un helicóptero pesado y otro semipesado, así como un avión de carga en tierra han tenido que ser activados.

Además, las llamas han obligado a desplazar un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica) hasta el lugar de los hechos.

El incendio ha provocado una gran columna de humo que es visible desde diversos municipios como el gaditano Sanlúcar de Barrameda.

En paralelo, los bomberos han conseguido estabilizar sobre las 16:00 horas otro fuego también en Almonte.