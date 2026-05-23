Roban tres embarcaciones semirrígidas de la Armada española tras unas maniobras en Cádiz

Las claves

Las claves Generado con IA Tres embarcaciones semirrígidas de la Armada española fueron robadas tras unas maniobras en la costa de Cádiz. El suceso ocurrió en la madrugada del pasado martes en la zona entre Barbate y Zahara, en el contexto de un entrenamiento militar. Fuentes apuntan a que narcotraficantes locales serían los responsables del robo, ya que se han visto vídeos de ellos utilizando las lanchas. Las embarcaciones sustraídas son similares a las usadas habitualmente por los narcos y estaban camufladas siguiendo el protocolo militar.

La provincia de Cádiz ha sido el escenario de un robo de lo más peculiar. Tres embarcaciones semirrígidas pertenecientes a la Armada española desaparecieron después de realizar unas maniobras.

Tal y como han confirmado fuentes del cuerpo a este medio, el suceso tuvo lugar la madrugada del pasado martes en la zona de los municipios de Barbate y Zahara. Ahora es la Guardia Civil quien se encarga de la investigación.

El suceso podría tratarse de otro golpe del narcotráfico a las Fuerzas de Seguridad del Estado y todo apunta a que los responsables del suceso son narcos de la zona.

Además, cabe destacar que el entorno en el que han tenido lugar los hechos es el mismo en el que hace dos años fueron asesinados dos guardias civiles. Los agentes murieron después de que la lancha de los narcos a los que perseguían los arrollase.

Según fuentes de la Armada, el robo se ha producido en el marco de unas maniobras con alféreces de adiestramiento en las costas de Cádiz.

Estos entrenamientos consisten en enfrentarse a situaciones reales. Es decir, los militares simulan hechos que se podrían dar en su día a día.

En esta ocasión, los infantes estaban trabajando en el desembarco.

Tal y como explican las mismas fuentes, la madrugada del pasado martes los alféreces abandonaron las semirrígidas y, tal y como marca el protocolo, las dejaron en la costa.

El siguiente paso fue camuflarlas -algo habitual en este tipo de operaciones-, sin embargo, a la mañana siguiente, cuando los militares fueron a buscarlas se encontraron con la sorpresa de que ya no estaban allí.

Medios locales señalan que "han sido los narcos" quienes han robado las lanchas y que incluso "se han visto vídeos" de ellos utilizándolas.

Las embarcaciones que han sido sustraídas son tres semirrígidas de goma de unos cuatro o cinco metros de eslora similares a las que utilizan los narcotraficantes.