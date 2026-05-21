El salario de los nuevos diputados del parlamento de Andalucía se aproximará a los 5.000 euros brutos al mes

Fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los nuevos diputados del Parlamento de Andalucía cobrarán un salario base de 3.599,78 euros brutos mensuales, tras una subida del 4% respecto al año anterior. Las retribuciones pueden llegar o superar los 5.000 euros mensuales gracias a complementos según la distancia de residencia y pluses por cargos. Los diputados reciben extras semanales de entre 200 y 410 euros, dependiendo de la distancia entre su domicilio y la sede del Parlamento en Sevilla. Existen indemnizaciones por kilometraje y pluses adicionales para cargos como presidente, vicepresidentes, portavoces y miembros de comisiones, que incrementan notablemente la cuantía final.

Los 109 diputados que conformarán el nuevo Parlamento de Andalucía tendrán la posibilidad de recoger sus actas a partir del próximo viernes, una vez se haya completado el escrutinio general de los comicios, en el que se produce el cierre del recuento electoral, incluyendo el denominado voto CERA (Censo electoral de residentes ausentes).

Los diputados electos podrán acudir a la sede del Parlamento andaluz y estarán capacitados para recoger el acta que les otorgará la condición de parlamentarios escogidos por los andaluces, aunque no disfrutarán de la condición de diputados hasta que se constituya el Parlamento, algo que se producirá el próximo 11 de junio.

Esto implica que los parlamentarios de la XIII Legislatura no adquirirán plenamente esa condición hasta la sesión de constitución de la Cámara, prevista por la Constitución y cumpliendo con los plazos legales fijados tras la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía.

No será hasta que se haya constituido la Cámara andaluza que los nuevos parlamentarios empiecen a percibir la retribución económica que les corresponde por el ejercicio de su actividad parlamentaria.

El salario que recibirán los diputados andaluces está estipulado en 3599,78 euros brutos mensuales tras la última subida salarial aprobada por la Mesa del Parlamento, en enero de este mismo año.

Esta cantidad supone un aumento salarial de algo más del 4 % respecto a los 3.460,08 euros que los parlamentarios cobraban el año anterior.

Sin embargo, la cuantía total que percibirán los parlamentarios se aproximará hasta los 5.000 euros mensuales, debido a diferentes retribuciones complementarias que recibirán por su trabajo a lo largo de la legislatura.

Retribuciones semanales y diferentes plus

En primer lugar, los diputados reciben los denominados "devengos semanales", que son los incrementos extras recibidos por los parlamentarios. Estos varían en función de la distancia entre su residencia habitual y la sede del Parlamento andaluz, ubicado en Sevilla, en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Dependiendo de la distancia, de 0 a 100 km, los parlamentarios perciben un extra de 200 euros semanales (más de 800 euros al mes). De 101 a 200 km, 270 euros semanales (1.080 euros mensuales). De 201 a 300 km, 340 euros semanales (1.360 euros mensuales). Y en caso de encontrarse a una distancia superior a 300 km, percibirán 410 euros semanales (1.640 euros mensuales).

Por tanto, el importe mínimo que recibirá un parlamentario que se encuentre a menos de 100 kilómetros de distancia, será de 4300 euros, con una cuantía que puede superar los 5.000 euros brutos en caso de encontrarse a más de 300 kilómetros de la capital andaluza.

Kilometraje y cargos intermedios

También se contemplan indemnizaciones por gastos de locomoción, fijadas en 0,25 euros por kilómetro, calculado desde el domicilio hasta el Parlamento, aunque este complemento no se aplica a aquellos parlamentarios que disponen de vehículo oficial.

En todo caso, el sueldo percibido no termina aquí, ya que existen además una serie de complementos en función de los cargos que ocupen, los cuales son incompatibles entre sí.

Mesa del Parlamento autonómica, presidida por Jesús Aguirre en la última legislatura. Europa Press

El más alto corresponde al presidente del Parlamento, que percibe un plus mensual de 1.832,33 euros. Los vicepresidentes de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios reciben un extra de 1.471,08 euros.

Los secretarios y representantes de los grupos políticos en la Mesa, así como los portavoces adjuntos de los diferentes partidos políticos con representación en el Parlamento, suman 1.106,14 euros mensuales a su salario.

Los presidentes de comisión y portavoces en comisiones perciben un extra mensual de 585,29 euros.

Los vicepresidentes de las diferentes comisiones que se establecen en el Parlamento reciben 397,44 euros mientras que los secretarios de comisión disfrutan de un extra al mes de 209,60 euros.